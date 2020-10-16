Советник Зеленского объяснил задержку транша от МВФ

Следующий транш от МВФ Украина может получить в конце 2020 или в начале 2021 года, Украина до сих пор не получила транш из-за ряда технических проблем, которые нужно решить.

Об этом в эфире телеканала "Украина-24" заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

По его словам, паузы в сотрудничестве с МВФ нет, идет постоянный рабочий процесс.

"Нельзя все вынести в публичную плоскость по переговорам. Но точно можно сказать, что мы не на паузе.

Мы до сих пор не получили транш, потому что есть целый ряд технических проблем, которые необходимо решить, в том числе касающихся государственного бюджета на следующий год. Поэтому есть большое внимание к бюджету и корректировкам, которые в нем делаются", - пояснил Устенко.

"Что касается остальной части повестки дня, она не имеет прямого экономического содержания, но влияет на возможность быстрого получения сначала миссии от МВФ, а потом уже транша - это изменения, которые будут по антикоррупционным украинским ведомствам. Там тоже идет нормальный логический процесс", - добавил он.

Напомним:

Возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года потеряна, надо стараться получить один, понимая, что он будет привязан к принятию госбюджета-2021, заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Получение Украиной до конца 2020 года даже транша МВФ на 0,7 млрд долларов выглядит сомнительным с учетом количества текущих нерешенных вопросов по программе Украины с Фондом, заявили в Morgan Stanley.

Кабмин представил в Раде проект госбюджета-2021, нардепы от разных фракций и групп раскритиковали документ, назвав его, в частности, "утопией" и "катастрофой" и заявили о необходимости доработки.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что страна нуждается в рестарте, а проект бюджета-2021 можно назвать бюджетом возможностей для дальнейшего развития.

14 сентября Кабинет министров утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что среди основных приоритетов проекту госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что сотрудничество с МВФ является обязательным для Украины в 2021 году, в то же время он не располагает данными, что следующий транш МВФ может поступить в декабре 2020-го.