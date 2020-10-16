У государства останется 750 тысяч гектаров сельхозземель – Госгеокадастр

По данным Госгеокадастра, в Украине непосредственно в Госгеокадастре останется 750 тысяч га земли госсобственности сельхозназначения.

Об этом заявил глава ведомства Роман Лещенко во время земельного форуме "Земля - ​​народу".

"4 месяца назад я был назначен на должность главы Госгеокадастра, мне были четко поставлена задача дать ответ на вопрос, сколько собственно государственной земли в Украине. И я хочу сейчас сказать, что в Украине 10,4 млн га госформы собственности сельхозназначения не существует. Это была ложь. Нас вводили в заблуждение и утверждали, что есть эта земля. На самом деле ее нет.

1,7 млн га земли были переданы в коммунальную собственность в 2018-2019 годах, и сегодня, подписав исторический указ, мы передаем больше 2 млн га земли общинам. Сколько же в Украине остается земли госформы собственности? По данным Госгеокадастра, после передачи более 2 млн га земли в Украине непосредственно в Госгеокадастре остается 750 тысяч га земли госсобственности сельхозназначения", - рассказал Лещенко.

"Эта земля находится на правовом титуле на акте постоянного пользования. Речь о земле Академии наук, Министерстве обороны, пенитенциарной службе, Министерстве образования, и бывших государственных предприятиях Министерства АПК, которые сегодня переданы в Фонд госимущества на приватизацию", - добавил он.

"Сегодня земельный баланс имеет погрешность больше 5 млн га. Где эта земля? Она находится в частной собственности чиновников, всех тех людей, которые находились у власти", - подчеркнул глава Госгеокадастра.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский в четверг подписал указ о передаче земель сельхозназначения из государственной в коммунальную собственность.

Ранее сообщалось, что после местных выборов, которые назначены на 25 октября 2020 года, территориальным общинам передадут в собственность все земли сельскохозяйственного назначения, которые должны принадлежать ОТГ, но на сегодняшний день находятся в государственной собственности; это более 2 млн га земель.

В рамках децентрализации в сфере земельных отношений Госеокадастр с 1 февраля 2018 года осуществляет передачу государственных сельхозземель в коммунальную собственность объединенных территориальных общин.

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Экономическая правда