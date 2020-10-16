НБУ отрицает внесение главой представления в Совет Нацбанка об увольнении своих заместителей

Национальный банк (НБУ) отрицает внесение главой центробанка Кириллом Шевченко представления в Совет Нацбанка об увольнении своих действующих заместителей.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НБУ в пятницу.

"Глава НБУ не делал представление Совету НБУ об увольнении своих действующих заместителей", – указано в сообщении.

В повестку дня заседания Совета был внесен вопрос утверждения аудитора и пункт "разное".

Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" Горбаль, несмотря на то что договор с нынешним аудитором НБУ – Ernst&Young – подписан был в 2019 году на следующие пять лет, закон о центробанке требует ежегодного утверждения аудитора до 1 ноября. Второй пункт повестки дня – "разное", по его словам, является стандартным для заседаний Совета.

Напоминаем:

По словам собеседников ЭП, 16 октября должно было состоятся заседание Совета Национального банка, на котором могло быть принято решение об увольнении Екатерины Рожковой с должности первого заместителя главы Нацбанка.

По другому сценарию, Совет НБУ мог принять решение о перераспределении полномочий между членами правления.

Членам старой команды - Рожковой и Дмитрию Сологубу - могли отдать административные функции, лишив их влияния на регулирование банковской деятельности или формирование монетарной политики.

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