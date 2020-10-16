Совет НБУ может уволить Рожкову – источники
16 октября состоится заседание Совета Национального банка, на котором может быть принято решение об увольнении Екатерины Рожковой с должности первого заместителя главы Нацбанка.
Об этом рассказали собеседники ЭП, говорится в материале "За все ответили кадры: как глава НБУ зачищает команду Гонтаревой".
По другому сценарию, Совет НБУ может принять решение о перераспределении полномочий между членами правления.
Членам старой команды - Рожковой и Дмитрию Сологубу - отдадут административные функции, лишив их влияния на регулирование банковской деятельности или формирование монетарной политики.
Автор отмечает, что пока неясно, как долго в правлении останется хотя бы кто-то из старой команды НБУ.
"Однако понятно, что конфликт не будет способствовать конструктивной работе регулятора, которому на следующей неделе нужно будет объявить о решении по ключевой ставке", - говорится в статье.
Подробнее читайте по ссылке: "За все ответили кадры: как глава НБУ зачищает команду Гонтаревой"
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua