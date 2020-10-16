Совет НБУ может уволить Рожкову – источники

16 октября состоится заседание Совета Национального банка, на котором может быть принято решение об увольнении Екатерины Рожковой с должности первого заместителя главы Нацбанка.

Об этом рассказали собеседники ЭП, говорится в материале "За все ответили кадры: как глава НБУ зачищает команду Гонтаревой".

По другому сценарию, Совет НБУ может принять решение о перераспределении полномочий между членами правления.

Членам старой команды - Рожковой и Дмитрию Сологубу - отдадут административные функции, лишив их влияния на регулирование банковской деятельности или формирование монетарной политики.

Автор отмечает, что пока неясно, как долго в правлении останется хотя бы кто-то из старой команды НБУ.

"Однако понятно, что конфликт не будет способствовать конструктивной работе регулятора, которому на следующей неделе нужно будет объявить о решении по ключевой ставке", - говорится в статье.

Подробнее читайте по ссылке: "За все ответили кадры: как глава НБУ зачищает команду Гонтаревой"

Экономическая правда