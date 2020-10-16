"Произошла утечка информации": "Нафтогаз" отреагировал на отчет Госаудитслужбы

В "Нафтогазе" заявили, что финансовая отчетность компании соответствует законодательству Украины и международным стандартам финансовой отчетности.

Об этом говорится в заявлении комитета по вопросам аудита и рисков наблюдательного совета "Нафтогаза" относительно выводов Государственной аудиторской службы Украины по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.10.2018 по 31.12.2019.

В заявлении говорится, что "недавно произошла утечка информации относительно выводов Государственной аудиторской службы Украины по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности Нафтогаза в СМИ".

"При проведении подобной ревизии распространенной практикой является предоставление компаниями замечаний к выводам в короткий срок. Нафтогаз принял и всячески способствовал проведению ревизии, а также своевременно предоставил подробные замечания к выводам.

Заседание Комитета по вопросам аудита и рисков наблюдательного совета 12-15 октября 2020 года были посвящены рассмотрению и обсуждению выводов, изложенных в акте ревизии, и соответствующих дальнейших действий. Комитет отметил, что Нафтогаз действует согласно законодательству Украины и составляет отчетность по международным стандартам финансовой отчетности", - отметили в "Нафтогазе".

Также в компании прокомментировали три аспекта, освещенных в СМИ.

Начисление резерва сомнительных долгов. В компании заявили, что начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки (резерв сомнительных долгов) соответствует МСФО 9 "Финансовые инструменты", который группа применяет с 1 января 2018 года.

"Независимым аудитором Deloitte было предоставлено заключение и отчет по обзору промежуточной финансовой отчетности, которые есть в публичном доступе. Утверждалось, что такой резерв может начисляться только при условии утверждения финансовых планов Кабинетом министров.

К сожалению, КМУ не принял решение о финансовом плане Нафтогаза на 2018 год. Корни проблемы, конечно, в том, что некоторые потребители не платят за поставленный нами газ. Если бы эти потребители рассчитались за газ, Нафтогаз сделал бы большие отчисления в государственный бюджет", - говорится в заявлении.

Отображение штрафов, пени и неустойки. В "Нафтогазе" заявили, что начисленные штрафы, пеня и неустойка отражаются после получения денежных средств.

"Дебиторская задолженность по расчетам по уплате штрафов, пени и неустойки не соответствует определению терминов "актив" и "доход", приведенным в концептуальной основе финансовой отчетности. Независимым аудитором Deloitte было предоставлено заключение и отчет по обзору промежуточной финансовой отчетности, которые обнародованы на веб сайте компании", - отметили в компании.

Своевременная выплата дивидендов. "Согласно украинскому законодательству, компания перечислила в государственный бюджет дивиденды в размере 30% чистой прибыли до 30 июня 2019 года. В связи с несвоевременным обнародованием постановления КМУ об отчислении 90% чистой прибыли на выплату дивидендов, дополнительная выплата дивидендов состоялась после определенной законом даты", - добавили в "Нафтогазе".

Напоминаем:

6 октября ЭП опубликовала материал "Минус" 75 миллиардов: что показал аудит "Нафтогаза" и кто понесет наказание", в котором говорится о финансовых нарушениях и недостатках в работе НАК "Нафтогаз Украины", обнаруженных Государственной аудиторской службой при проведении ревизии за период с 1 октября 2018 по 31 декабря 2019 года.

В тот же день на Facebook-странице Государственной аудиторской службы было опубликовано опровержение приведенной в публикации информации.

Позже финансовый директор "Нафтогаза" Петер ван Дрил написал в колонке на Liga.net, что "последний шторм в СМИ о "потерях бюджета", якобы вызванные НАК Нафтогаз, оказался абсолютно искусственным".

Петер ван Дрил также прокомментировал приведенную в статье ЭП информацию и отметил, что государственные аудиторы при проверке некоторых фактов "не понимали стандартов отчетности".

Позже в распоряжении ЭП оказалось письмо, в котором глава Государственной аудиторской службы Геннадий Плис направил премьер-министру Денису Шмыгалю результаты ревизии деятельности НАК "Нафтогаз Украины" за период с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2019 года.

В нем глава Госаудитслужбы сообщает премьер-министра, что из-за финансовых нарушений в НАК потери государственного бюджета составили 75,5 млрд гривен.

Офис крупных налогоплательщиков ГФС засекретил результаты аудита "Нафтогаза", поскольку материалы ревизии деятельности компании являются данными досудебного расследования.

В то же время собеседник ЭП в правоохранительных органах заявил, что материалы засекретили только для того, чтобы депутаты не смогли получить доступ к документам.

Экономическая правда