Витренко о позиции "Нафтогаза": В комитете набсовета нет ни одного специалиста по аудиту

Бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что в Комитете по вопросам аудита и рисков наблюдательного совета "Нафтогаза" нет ни одного специалиста по аудиту или международных стандартах финансовой отчетности.

Об этом он написал в Facebook, комментируя заявление Комитета, что финансовая отчетность НАК "Нафтогаз Украины" соответствует законодательству Украины и международным стандартам финансовой отчетности.

"Не могу пройти мимо, когда всю страну имеют за дураков. Комитет по аудиту и рискам наблюдательного совета Нафтогаза обнародовал заявление, что финансовая отчетность НАК "Нафтогаз Украины" соответствует законодательству Украины и международным стандартам финансовой отчетности.

Но в этом комитете нет НИ ОДНОГО специалиста по аудиту или международным стандартам финансовой отчетности! Как они могли проверить соответствие международным стандартам финансовой отчетности, и какой вес имеет такая проверка? Но при этом для украинцев создают обманчивое впечатление, что авторитетные независимые люди все проверили и все в Нафтогазе хорошо", - отметил Витренко.

"Другой вопрос, как это вообще может быть, что правительство не назначило в Наблюдательный совет Нафтогаза ни одного специалиста по аудиту или международным стандартам финансовой отчетности.

Это касается как правительства Шмыгаля, так и правительства Гончарука, а также правительства Гроймана. И это при том, что нам рассказывают о больших реформаторах в корпоративном управлении", - добавил он.

Напоминаем:

6 октября ЭП опубликовала материал "Минус" 75 миллиардов: что показал аудит "Нафтогаза" и кто понесет наказание", в котором говорится о финансовых нарушениях и недостатках в работе НАК "Нафтогаз Украины", обнаруженных Государственной аудиторской службой при проведении ревизии за период с 1 октября 2018 по 31 декабря 2019 года.

В тот же день на Facebook-странице Государственной аудиторской службы было опубликовано опровержение приведенной в публикации информации.

Позже финансовый директор "Нафтогаза" Петер ван Дрил написал в колонке на Liga.net, что "последний шторм в СМИ о "потерях бюджета", якобы вызванные НАК Нафтогаз, оказался абсолютно искусственным".

Петер ван Дрил также прокомментировал приведенную в статье ЭП информацию и отметил, что государственные аудиторы при проверке некоторых фактов "не понимали стандартов отчетности".

Позже в распоряжении ЭП оказалось письмо, в котором глава Государственной аудиторской службы Геннадий Плис направил премьер-министру Денису Шмыгалю результаты ревизии деятельности НАК "Нафтогаз Украины" за период с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2019 года.

В нем глава Госаудитслужбы сообщает премьер-министра, что из-за финансовых нарушений в НАК потери государственного бюджета составили 75,5 млрд гривен.

Офис крупных налогоплательщиков ГФС засекретил результаты аудита "Нафтогаза", поскольку материалы ревизии деятельности компании являются данными досудебного расследования.

В то же время собеседник ЭП в правоохранительных органах заявил, что материалы засекретили только для того, чтобы депутаты не смогли получить доступ к документам.

Комитет по вопросам аудита и рисков наблюдательного совета "Нафтогаза" заявил, что финансовая отчетность компании соответствует законодательству Украины и международным стандартам финансовой отчетности.

Экономическая правда