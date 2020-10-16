Совет НБУ отменил заседание, на котором собирался увольнять Рожкову

Заседание совета Национального банка, назначенное на 16 октября, отменено.

Об этом заявил агентству "Интерфакс-Украина" член совета Виктор Козюк.

По его словам, отмена произошла по техническим причинам, однако большей информацией он не может поделиться.

"Сразу укажу, что я был готов принимать участие в заседании дистанционно", – отметил Козюк.

В повестку дня заседания совета был внесен вопрос утверждения аудитора и пункт "разное".

Как уточнил член совета Василий Горбаль, несмотря на то, что договор с нынешним аудитором НБУ – Ernst&Young – подписан в 2019 году на следующие пять лет, закон о Национальном банке требует ежегодного утверждения аудитора до 5 ноября.

Второй пункт повестки дня – "разное", по его словам, является стандартным для заседаний Совета.

Напоминаем:

По словам собеседников ЭП, 16 октября должно было состоятся заседание Совета Национального банка, на котором могло быть принято решение об увольнении Екатерины Рожковой с должности первого заместителя главы Нацбанка.

По другому сценарию, Совет НБУ мог принять решение о перераспределении полномочий между членами правления.

Членам старой команды - Рожковой и Дмитрию Сологубу - могли отдать административные функции, лишив их влияния на регулирование банковской деятельности или формирование монетарной политики.

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