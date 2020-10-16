Профильный комитет не собрался, Рада отложит голосование за бюджет - депутаты

Комитет по вопросам бюджета не смог провести заседание из-за отсутствия кворума, ожидается, что первое чтение законопроекта о госбюджете на 2021-й год не смогут рассмотреть 20 октября, как планировалось.

Об этом сообщают депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

Железняк считает, что проект госбюджета не вынесут в зал даже в октярбе.

"11 людей из 18 необходимых - кворума нет, заседание не состоялось

...Срыв заседания Комитета теперь даёт все основания не выносить бюджет 20-го октября. Считайте это уже официальным фактом. Бюджета в октябре не будет", - пишет депутат.



Также он отметил, что реальная причина срыва сроков подготовки законопроекта - отсутствие голосов.

Член бюджетного комитета Гончаренко также отметил, что комитет должен был рассмотреть бюджет до 15 октября.

"Согласно регламенту, бюджетный комитет должен рассмотреть бюджет до 15 октября, а Верховная Рада - в первом чтении не позднее 20-го октября.

Очевидно, что в сроки мы уже не вписываемся. По вине власти, бюджетный процесс срывается", - написал нардеп.

Напомним:

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что 20 октября Рада должна провести планерное заседание, чтобы направить свои предложения к проекту госбюджета-2021 в Кабмин.

Кабмин представил в Раде проект госбюджета-2021, нардепы от разных фракций и групп раскритиковали документ, назвав его, в частности, "утопией" и "катастрофой" и заявили о необходимости доработки.

14 сентября Кабинет министров утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что среди основных приоритетов проекту госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.

На заседании 14 сентября проект госбюджета Украины на 2021 год не поддержали два министра: глава Минздрава Максим Степанов и глава Минэкологии Роман Абрамовский.

Читайте также: Бюджет 2021. Какие изменения Кабмин запланировал для украинцев на следующий год