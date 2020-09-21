Приватизация отеля "Дніпро": победитель аукциона сконцентрировал 100% акций

Победитель аукциона по приватизации столичной гостиницы "Днепр" - ООО "Смартленд" - сконцентрировал 100% акций отеля.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на систему раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.

Отмечается, что ООО "Смартленд" стало владельцем доминирующего контрольного пакета акций ЧАО "Отель Дніпро" в количестве 80 млн 923 тыс 400 штук, что составляет 100% уставного капитала общества.

Напоминаем:

В государственный бюджет 14 сентября поступили более 1,111 млрд грн от приватизации отеля "Дніпро" - победитель аукциона ООО "Смартленд" выполнил все условия для получения права собственности этого актива.

Антимонопольный комитет предоставил разрешение ООО "Смартленд" на приобретение отеля "Днепр".

Накануне Антимонопольный комитет принял к рассмотрению второе заявление ООО "Смартленд" от 27 августа о приобретении акций гостиницы "Днепр". Первая была возвращена 21 августа из непредоставления заявителем всей необходимой информации.

Фонд госимущества 15 июля провел аукцион по продаже столичной гостиницы "Дніпро" - отель продали за 1 млрд 111 миллионов 222 тысячи 22 гривни ООО "Смартленд". Отель "Днепр" выставлялся на продажу по стартовой цене 80,92 млн грн.

Среди претендентов на столичный отель "Дніпро" были представители бизнес-истеблишмента, в частности, среди участников аукциона были Степан Черновецкий, Томаш Фиала, Вадим Новинский, Сергей Тигипко и другие.

После аукциона настоящим покупателем отеля назвал себя бизнесмен и основатель киберспортивной команды NAVI Александр Кохановский, который заявил, что создаст в гостинице центр для киберспорта.

Он отказался называть публично кто еще кроме него взял финансовое участие в приобретении отеля.

Недавно издание "Kyivpost" сообщил со ссылкой на правительственный источник, что среди покупателей "Днепра" является букмекерская компания "Parimatch". Кохановский этого не отрицал, но отказался от комментариев.

Кохановский заявлял, что в отеле не планируют запускать игорный бизнес, а инвесторы не связаны с РФ.

После аукциона против продажи отеля в Окружной админсуд Киева подали одновременно 4 предметно одинаковых иска.

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Что происходит после аукциона