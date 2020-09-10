Не "Днепром" единым: "киберспортсмены" готовы вложить 40 миллионов долларов в новый объект

Инвестиции в строительство многофункциональной киберспортивной арены вместимостью 10 тыс. человек в Киеве составят 40 млн долларов.

Об этом сообщил сооснователь украинской киберспортивной организации NAVI и один из владельцев отеля "Днепр" Александр Кохановский.

"У нас в планах построить за $40 млн многофункциональную киберспортивную арену, которая будет вмещать 10 тыс. человек. Она будет находиться в центре Киева. Там будет не только киберспорт, но и обычный спорт, концерты, ивенты, выставки, конференции. У нас в стране еще нет такой площадки", – рассказал он в четверг на Инвестиционном форуме Киева, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, гостиница "Днепр" в связке с киберспортивной ареной позволит проводить в Киеве до 16 крупных киберспортивных ивентов и обеспечит около 100 тыс. туристов ежегодно.

Кроме того, поступления в местный бюджет только от туристического сбора составят около 40 млн грн в год, добавил бизнесмен.

"Наша основная идея в том, что когда у нас будет отель и арена, это станет уникальным конкурентным преимуществом, чтобы участвовать в тендерах разработчиков компьютерных игр на проведение ивентов. Мы сможем получать от восьми до 16 топовых ивентов в год", – пояснил он.

Напомним:

Ранее Кохановский сообщал, что новые владельцы отеля "Днепр" планируют через 2-3 года построить в центре Киева киберспортивную арену на 10 тысяч человек "с нуля".

Фонд госимущества 15 июля провел аукцион по продаже столичной гостиницы "Дніпро" - отель продали за 1 млрд 111 миллионов 222 тысячи 22 гривни ООО "Смартленд". Отель "Днепр" выставлялся на продажу по стартовой цене 80,92 млн грн.

Среди претендентов на столичный отель "Дніпро" были представители бизнес-истеблишмента, в частности, среди участников аукциона были Степан Черновецкий, Томаш Фиала, Вадим Новинский, Сергей Тигипко и другие.

После аукциона настоящим покупателем отеля назвал себя бизнесмен и основатель киберспортивной команды NAVI Александр Кохановский, который заявил, что создаст в гостинице центр для киберспорта.

Он отказался называть публично кто еще кроме него взял финансовое участие в приобретении отеля.

Недавно издание "Kyivpost" сообщил со ссылкой на правительственный источник, что среди покупателей "Днепра" является букмекерская компания "Parimatch". Кохановский этого не отрицал, но отказался от комментариев.

Кохановский заявлял, что в отеле не планируют запускать игорный бизнес, а инвесторы не связаны с РФ.

После аукциона против продажи отеля в Окружной админсуд Киева подали одновременно 4 предметно одинаковых иска.

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