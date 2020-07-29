Новые владельцы "Днепра" также планируют построить киберспорт-арену на 10 тысяч человек в центре Киева

Новые владельцы отеля "Днепр" также планируют через 2-3 года построить в центре Киева киберспортивную арену на 10 тысяч человек "с нуля".

Об этом сообщил основатель киберкоманды NAVI Александр Кохановский, который представляет инвесторов покупки отеля, в интервью Андрею Федориву.

"Это будет киберспортивная арена, которую мы планируем строить в центре Киева. Многофункциональная арена примерно на 10 тысяч человек. Примерно как Дворец Спорта, но он не подходит ни для одного киберспортивного ивента.

..Мы будем собирать все с нуля, это отдельные проект вообще", - рассказывает Кохановский.

Отель же "Днепр" будет использоваться для размещения и отдыха киберспортсменов. По крайней мере его часть, объясняет Кохановский.

Под арену сейчас рассматривается 2-3 разные локации в радиусе 2-2,5 километра от центра Киева. На новой арене также смогут проходить спортивные мероприятия и концерты, но основное предназначение будет - киберспортивные турниры.

"Мы сделаем уникальный кейс, когда это можно будет делать и экономить на это время, нервы и деньги. И Киев будет Меккой Европы для киберспорта в течение 5-10 лет", - объясняет киберспортивный функционер.

По словам Кохановского арену планируется открыть через 2-3 года, а оновленный отель "Днепр" - через 2 года.

"Мы сейчас в процессе, тут надо быть более прагматичным, нужно сначала провести переговоры, ударить по рукам и тогда мы анонсируем начало стройки.

По оптимистическому сценарию киберарену планируется открыть за 2-3 года, по пессимистическому сценарию 4-5 лет.

Чтобы закрыть сделку и переделать отель нужно 2-3 года. мы планируем 2 года. Но это вопрос переговоров", - резюмирует он.

Александр "ZeroGravity" Кохановский имеет 20-летний опыт работы в индустрии киберспорта. Он является сооснователем украинской мультиигровой киберспортивной организации Natus Vincere (NAVI). Также Кохановский гендиректор и совладелец DreamTeam - первой esport-сети по набору и управлению киберспортивными командами. NA`VI считается одним сильнейших коллективов мира. За 11 лет своего существования игроки Natus Vincere выиграли несколько сотен мировых турниров и чемпионатов. Достижения NA`VI занесены в книгу рекордов Гиннеса.

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Напомним:

Фонд госимущества 15 июля провел аукцион по продаже столичной гостиницы "Дніпро" - отель продали за 1 млрд 111 миллионов 222 тысячи 22 гривни ООО "Смартленд".

Среди претендентов на столичный отель "Дніпро" были представители бизнес-истеблишмента, в частности, среди участников аукциона были Степан Черновецкий, Томаш Фиала, Вадим Новинский, Сергей Тигипко и другие.

Позже выяснилось, что отель "Днепр" купил основатель киберкоманды NAVI Александр Кохановский вместе с партнерами. На месте отеля планируют сделать большой кибеспортивный проект.

Новые владельцы гостиницы "Дніпро" планируют вложить в реконструкцию отеля около 20 млн долларов и уже ведут переговоры с "топовым зарубежным архитектурным бюро".

Кохановский заявлял, что в отеле не планируют запускать игорный бизнес, а инвесторы не связаны с РФ.

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко пояснил, что после завершения аукциона победитель обязан пройти проверку на "добродетельность" средств, после чего подписывается договор.

Экономическая правда



