Группа "ОККО" оформляет покупку нефтеперевалки Курченко
"Концерн Галнафтогаз" (группа "ОККО") ожидает разрешение от Антимонопольного комитета на приобретение ООО "Нафта Трансшипмента" (ранее ООО "Варуна-Вест), которое в декабре приобрело Херсонский нефтеперевалочный комплекс олигарха Курченко.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
В комитете отмечают, что в результате концентрации возможно усиление власти группы "ОККО" на рынках хранения, оптовой, розничной торговли бензинами и дизельным топливом.
В то же время транзакция может создавать барьеры для входа на указанные рынки других субъектов хозяйствования.
Имеющаяся в материалах заявления информация дает основания полагать, что указанная концентрация может, при определенных условиях, привести к существенному ограничению конкуренции на рынках высокооктановых бензинов и дизельного топлива.
Напомним:
В декабре 2019-го владельцем Херсонского нефтеперевалочного комплекса стало ООО "Варуна-Вест" с орбиты владельца АО "Концерн Галнафтогаз" (бренд "Окко") Виталия Антонова.
2 декабря победитель аукциона по продаже Херсонского нефтеперевалочного комплекса заплатил 200 млн гривен и торги официально признали состоявшимися.
Суд разрешил передать имущество Херсонского нефтеперевалочного комплекса, а именно оборудование, спецтранспорт и мебель, в управление Агентству розыска и менеджмента активами.
Государственное предприятие "СЕТАМ" продает арестованный Государственной исполнительной службой Министерства юстиции Херсонский нефтеперевалочный комплекс за 201,48 миллиона гривен.
Агентство по розыску и менеджмента активов передало Херсонский нефтеперевалочный комплекс, который ранее принадлежал Сергею Курченко, в управление неизвестной компании "Вествайт трейд", которая имеет признаки фиктивности.
В Агентстве по розыску и менеджменту активов, комментируя передачу управления Херсонским нефтеперевалочным комплексом неизвестной компании, заявили, что провели полноценный и законный конкурс.
Национальное антикоррупционное бюро открыло дело относительно должностных лиц Агентства по розыску и менеджмента активов по факту передачи Херсонского нефтеперевалочного комплекса в управление ООО "Вествайт Трейд".
Позже, 15 ноября Национальное агентство по розыску и менеджмента активов разорвало договор с компанией "Вествайд Трейд" об управлении имуществом Херсонского нефтеперевалочного комплекса.
Осенью 2014 года Приморский суд Одессы в рамках уголовного производства по делу Сергея Курченко передал Херсонский нефтеперевалочный комплекс в качестве вещественного доказательства в оперативное управление государственному "Предприятию по обеспечению нефтепродуктами".
Аукцион по продаже Херсонской нефтеперевалки состоится 18 ноября на площадке СЭТАМ. Это будет вторая попытка исполнительной службы продать объект. Стартовая цена - 161,3 млн грн.
Комплекс выставляется на торги в рамках исполнительного производства по взысканию задолженности "Реал Банка" по кредиту рефинансирования, предоставленному Нацбанком в ноябре 2013 года. Просроченный долг по этому кредиту составляет 787,4 млн грн без учета процентов и штрафных санкций.
В компании ООО "Неон Финанс", 100% уставного капитала которой принадлежит "ТАС Эссет Менеджмент" Сергея Тигипко, подтвердили информацию о подаче заявки на участие в аукционе по продаже Херсонского нефтеперевалочного комплекса.
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