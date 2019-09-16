Госагентство готовится передать фиктивной фирме оборудование Херсонской нефтеперевалки

Суд разрешил передать имущество Херсонского нефтеперевалочного комплекса, а именно оборудование, спецтранспорт и мебель, в управление Агентству розыска и менеджмента активами.

Об этом говорится в решении Киевского районного суда Одессы от 10 сентября.

В то же время в тексте решения есть ссылка на письмо АРМА от 27 августа в прокуратуру Одесской области, в котором говорится, что новым управляющим этого оборудования должно стать компания "Вествайт Трейд".

"В адрес прокуратуры области поступило письмо АРМА ... согласно которому ... победителем конкурса в отборе лиц, которые могут предоставлять услуги по управлению арестованным имуществом определено ООО "Вествайт Трейд", с которым 23 августа 2019 года заключен договор, предусматривающий право управления недвижимым имуществом", — говорится в решении суда.

Читайте также: Пристроили. Как "перевалку Курченко" отдали компании с "маникюрного салона"

Напомним:

Государственное предприятие "СЕТАМ" продает арестованный Государственной исполнительной службой Министерства юстиции Херсонский нефтеперевалочный комплекс за 201,48 миллиона гривен.

Агентство по розыску и менеджмента активов передало Херсонский нефтеперевалочный комплекс, который ранее принадлежал Сергею Курченко, в управление неизвестной компании "Вествайт трейд", которая имеет признаки фиктивности.

В Агентстве по розыску и менеджменту активов, комментируя передачу управления Херсонским нефтеперевалочным комплексом неизвестной компании, заявили, что провели полноценный и законный конкурс.

Осенью 2014 года Приморский суд Одессы в рамках уголовного производства по делу Сергея Курченко передал Херсонский нефтеперевалочный комплекс в качестве вещественного доказательства в оперативное управление государственному "Предприятию по обеспечению нефтепродуктами".

Экономическая правда