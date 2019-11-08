В компании Тигипко подтвердили, что подали заявку на покупку Херсонской нефтеперевалки

В компании ООО "Неон Финанс", 100% уставного капитала которой принадлежит "ТАС Эссет Менеджмент" Сергея Тигипко, подтвердили информацию о подаче заявки на участие в аукционе по продаже Херсонского нефтеперевалочного комплекса.

Об этом ЭП сообщили в компании.

"Да, эта информация правдива", - заявили в ООО "Неон Финанс".

Ранее издание enkorr со ссылкой на источник сообщило, что ООО "Неон Финанс" подало заявку на участие в аукционе.

Отмечалось, что "Неон Финанс" является пока единственной компанией, которая оплатила гарантийный взнос в размере 8 млн грн и была допущена к аукциону.

Согласно Единому госреестру юридических лиц, физических лиц-предприятий и общественных формирований, учредителем ООО "Неон Финанс" является ООО "ТАС Эссет Менеджмент". Размер уставного капитала - 1000 гривен, конечный бенефициарный владелец - Сергей Тгипко.

ООО "Неон Финанс" основана 1 октября 2019 года. Основным видом деятельности указано деятельность посредников в торговле товарами широкого ассортимента.

Напомним:

Аукцион по продаже Херсонской нефтеперевалки состоится 18 ноября на площадке СЭТАМ. Это будет вторая попытка исполнительной службы продать объект. Стартовая цена - 161,3 млн грн.

Комплекс выставляется на торги в рамках исполнительного производства по взысканию задолженности "Реал Банка" по кредиту рефинансирования, предоставленному Нацбанком в ноябре 2013 года. Просроченный долг по этому кредиту составляет 787,4 млн грн без учета процентов и штрафных санкций.

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Суд разрешил передать имущество Херсонского нефтеперевалочного комплекса, а именно оборудование, спецтранспорт и мебель, в управление Агентству розыска и менеджмента активами.

Агентство по розыску и менеджмента активов передало Херсонский нефтеперевалочный комплекс, который ранее принадлежал Сергею Курченко, в управление неизвестной компании "Вествайт трейд", которая имеет признаки фиктивности.

В Агентстве по розыску и менеджменту активов, комментируя передачу управления Херсонским нефтеперевалочным комплексом неизвестной компании, заявили, что провели полноценный и законный конкурс.

Осенью 2014 года Приморский суд Одессы в рамках уголовного производства по делу Сергея Курченко передал Херсонский нефтеперевалочный комплекс в качестве вещественного доказательства в оперативное управление государственному "Предприятию по обеспечению нефтепродуктами".

Алексей Павлыш, ЭП