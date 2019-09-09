Пристроили. Как "перевалку Курченко" отдали компании с "маникюрного салона"

Херсонський нафтоперевалочний комплекс — перший великий актив, який держава забрала у "младоолігарха" Сергія Курченка після його втечі до Росії. З того часу об'єктом управляло державне підприємство, яке підпорядковується Міністерству енергетики.

Так тривало до останнього часу, поки в країні не змінилася влада, а разом з нею — кон'юнктура на ринку.

Після запровадження мита на постачання дизельного пального трубопровідним транспортом і відмови частини гравців від послуг "труби" привабливість морських поставок суттєво зросла, а отже, збільшилася кількість інтересантів у нафтоперевалочних потужностях.



Діяти треба було швидко. Рішенням суду Херсонську нафтоперевалку поспіхом віддали Агентству з розшуку та менеджменту активів, яке передало її в управління невідомій компанії, створеній менше року тому. Весь процес тривав менше місяця та був максимально непрозорим.

Чому об'єкт, який має стратегічне значення для постачання нафтопродуктів південному регіону країни віддали невідомій компанії? Якими були критерії відбору? Хто брав участь у конкурсі та чому про нього не було оголошено публічно? Усі ці питання залишаються без відповідей.

Пролити світло на ситуацію могло б АРМА, яке створювалося для ефективного управління майном, одержаним корупційним шляхом. Однак робити це агентство не поспішає.

Від Курченка — державі

Херсонський нафтоперевалочний комплекс складається з нафтогавані і нафтобази. На першому об'єкті обробляються вантажі, які постачаються морським транспортом, на другому — залізничним. Звідти пальне відвантажують на автомобільний транспорт і відправляють клієнтам.

Потужності комплексу дозволяють здійснювати перевалку близько 1 млн тонн пального на рік і приймати танкери дедвейтом до 10 тис тонн.

Фото biz.censor.net.ua

Останні п'ять років перевалка перебувала під контролем державного "Підприємства із забезпечення нафтопродуктами", створеного влітку 2014 року на базі "Феодосійського підприємства із забезпечення нафтопродуктами". Воно підпорядковується Міністерству енергетики.

До цього комплекс належав групі СЄПЕК олігарха Сергія Курченка, який придбав його у групи "Інфокс" скандального екс-міністра екології уряду Азарова Миколи Злочевського.

Офіційно сума угоди, яка була завершена у 2013 році, не розголошувалася, однак аналітики оцінювали її 120-150 млн дол.

Після втечі з країни команди Януковича активи нафтоперевалки були арештовані в рамках кримінальної справи: службовців підприємства підозрювали в махінаціях з імпортом пального. Слідчі дії тривали до кінця вересня 2014 року.

Після цього контроль над підприємством отримала державна компанія, на це їй знадобилися лічені дні.

30 вересня 2014 року Приморський районний суд Одеси ухвалив рішення про націоналізацію підприємства, а через два дні слідчі МВС у супроводі співробітників спецпідрозділу "Титан" зайшли на термінал і взяли під фізичний контроль всі об'єкти перевалки.

Такий розвиток подій став повною несподіваністю для менеджерів Курченка, які назвали дії поліції рейдерством. Приблизно таку ж реакцію, але вже у представників державного підприємства, спричинили дії АРМА, які відбулися напередодні Дня Незалежності.

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Зметикувати на двох

Процес зміни управителя був запущений 26 липня рішенням Київського районного суду Одеси, який без участі державного підприємства-управителя дозволив змінити зберігача Херсонської нафтоперевалки на користь АРМА.

Менше ніж через місяць, 23 серпня, АРМА укладає на п'ять років договір управління комплексом з раніше невідомим підприємством — ТОВ "Вествайт трейд". У цей же день через півтори години приватний нотаріус реєструє у Державному реєстрі право управління за згаданою компанією.

Жодних публічних повідомлень про проведення конкурсу на сайті АРМА не було, хоча зазвичай агентство такі події анонсує.

Так, наприклад, сталося з менш привабливими об'єктами: будь-яка зацікавлена особа могла позмагатися за управління квартирою у Вінниці площею 54,2 кв м, елеватором у селищі Новоайдарі або базою мисливства та спортивно-любительської ловлі риби під Києвом.

На запит ЕП в АРМА не пояснили, чому конкурс щодо підприємства, яке за рік обробило понад 135 тис тонн нафтопродуктів, не був анонсований. Замість цього в агентстві заявили, що потенційні управителі "мали змогу дізнатися про конкурс з рішення Одеського суду, який був доступний у Єдиному реєстрі".

В АРМА також наполягають, що був проведений "повноцінний і законний конкурс", у якому начебто взяли участь вісім компаній. Назви цих компаній агентство публікувати відмовляється.

При цьому на сайті АРМА в розділі "особи, які можуть здійснювати управління активами", є тільки дві компанії, які могли би впоратися з управлінням об’єктів зберігання, перевалки та реалізації нафти і нафтопродуктів. Більше того, вони були додані до переліку за тиждень до зміни управителя.

Мова йде про згадану "Вествайт трейд" та "Карпат-еко". Основним видом діяльності останньої зазначена оптова торгівля пальним у спеціалізованих магазинах. Її директором є Вадим Таценко, який до цього не відзначався успіхами на ринку нафтопродуктів.

Інших компаній, які б могли управляти нафтоперевалочними комплексами, на сайті АРМА нема. Це може свідчити про те, що агентство обирало переможця саме з цих двох фірм.

А переможець хто?

Компанія "Вествайт трейд" була створена менше року тому, у жовтні 2018 року. Єдиним її засновником і директором значиться житель міста Остера Чернігівської області В'ячеслав Авершин — також маловідома на ринку пального особа.

Щоб поспілкуватися з директором компанії, ЕП завітала в її офіс на вулиці Великій Васильківській у Києві. Вхід в офіс виглядає так.

Схоже, приміщення користується попитом в орендарів. Тут можна зробити манікюр, випити кави, роздрукувати документи та полагодити все, що вмикається в розетку фото автора

Компанія з управління нафтоперевалочним активом, який щороку генерує десятки мільйонів гривень, ділить офісне приміщення з інтернет-магазином "Все для манікюру та краси", кав'ярнею, копіцентром, хімчисткою та сервісом, який ремонтує "все, що вмикається в розетку".

Невибагливість менеджерів "Вествайт трейду" можна було б пояснити їхньою скромністю, однак все набагато простіше: вони просто не з'являються в офісі.

"Це фіктивна фірма, вони тут бувають дуже рідко. Ці двері майже не відчиняються. Директора звати Віталій", — каже чоловік, якого журналіст зустрів на вході в офісні приміщення. "Може, В'ячеслав?" — перепитує журналіст. "Ні, сюди приходить Віталій", — стверджує чоловік.

Під дверима офісу — магазин косметики, кав'ярня та копіцентр фото автора

Єдиний дозвільний документ, який є у підприємства, — це ліцензія на здійснення оптової торгівлі пальним без місць торгівлі.

"Підприємство не має жодного стосунку до зберігання пального", — каже радник юридичної компанії "Фінкорд Інтелідженс" Андрій Гевко, який представляє інтереси ПЗНП.

"Нікому нічого не відомо ні про досвід, ні про матеріальну базу цих підприємств, ні про їхнє бачення управління підприємством", — додає він.

Ці питання у телефонній розмові ЕП намагалася поставити Авершину, однак він відмовився спілкуватися з журналістами і попросив надіслати письмовий запит. На момент публікації тексту відповіді редакція не отримала.

З ким може бути пов’язана ця компанія?

"Юридичного зв’язку ми не бачимо. Вона не пов’язана з жодним успішним гравцем ринку, який довгий час працює в нафтоперевалці або на нафтобазах. Можливо, хтось за ними і стоїть, але цього ми не знаємо. Це компанія, створена рік тому. Про що тут можна говорити?" — питає Гевко.

ЕП звернулася за роз'ясненнями до АРМА, але конкретних відповідей не отримала. Надати договір управління майном агентство теж відмовилося.

ЕП публікує повну версію відповіді АРМА на запит.

Фактично агентство продублювало прес-реліз, опублікований 28 серпня після перших повідомлень про передавання комплексу невідомій компанії.

Без відповідей залишаються ключові питання: за якими критеріями АРМА обирало управителя, чи досліджувалася компанія-переможець на предмет здійснення господарської діяльності, чим її пропозиція краща за пропозиції інших семи компаній, які начебто брали участь у конкурсі, чому не публікується повний список учасників і чому не було оголошення про проведення конкурсу?

Останнє питання непокоїть і представників державного підприємства, яке раніше управляло перевалкою.

"Можливо, якісь вісім компаній і брали участь у конкурсі, але про це не знав жоден гравець, який має досвід управління такими комплексами. Ми розраховували, що ДП зможе позмагатися, але жодних оголошень не було", — нарікає Гевко.

"Ми не прийшли скаржитися і давати правову оцінку, це повинні робити правоохоронні органи. Ми хочемо, щоб АРМА провело публічний конкурс, запросила компанії, які є учасниками ринку нафтопродуктів.

Зробіть відкритий конкурс, дайте можливість взяти участь в ньому відомим компаніям і "Підприємству із забезпечення нафтопродуктами". Ми закликаємо АРМА повернутися на шлях закону і провести публічний конкурс", — підсумував він.