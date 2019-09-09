АРМА передала Херсонскую нефтеперевалку в управление компании с признаками фиктивности

Агентство по розыску и менеджмента активов передало Херсонский нефтеперевалочный комплекс, который ранее принадлежал Сергею Курченко, в управление неизвестной компании "Вествайт трейд", которая имеет признаки фиктивности.

Об этом говорится в статье ЭП.

Отмечается, что компания "Вествайт трейд" была создана менее года назад - в октябре 2018 года. Единственным ее учредителем и директором числится житель города Остер Черниговской области Авершин Вячеслав Яковлевич - также малоизвестное на топливном рынке лицо.

"Чтобы пообщаться с директором компании, ЭП посетила ее офис на улице Большой Васильковской в ​​Киеве. Вход в офис выглядит так:

Фото: Николай Топалов, ЭП

Компания, которая будет управлять нефтеперевалочным активом, который ежегодно генерирует десятки миллионов гривен, делит офисное помещение с интернет магазином "Все для маникюра и красоты", кофейней, копицентром, химчисткой и сервисом, который ремонтирует "все, что включается в розетку".

Неприхотливость менеджеров "Вествайт трейда" можно было бы объяснить их скромностью, однако все оказалось гораздо проще: они просто не появляются в офисе", - говорится в публикации.

"Это фиктивная фирма, они здесь бывают очень редко. Эти двери почти не открываются. Директора зовут Виталий", - говорит мужчина лет 50-ти, которого журналист встретил на входе в офисные помещения. "Может, Вячеслав?", - переспрашивает журналист. "Нет, сюда приходит Виталий", - утверждает мужчина.

Фото: Николай Топалов, ЭП

Подчеркивается, что единый разрешительный документ, который есть у предприятия - это лицензия на осуществление оптовой торговли горючим без мест торговли.

"То есть предприятие не имеет никакого отношения к хранению топлива. Никому ничего неизвестно ни об опыте, ни о материальной базе этих предприятий, ни об их видении управления предприятием", - говорит советник юридической компании "Финкорд Интеллидженс" Андрей Гевко, представляющий интересы ПОНП.

Эти вопросы в телефонном разговоре ЭП пыталась поставить Авершину, однако он отказался общаться с журналистами и попросил отправить письменный запрос. На момент публикации текста ответа редакция не получила.

"Юридической связи мы не видим. Она не связана ни с одним успешным игроком рынка, который долгое время работает в нефтеперевалке или на нефтебазах. Возможно, кто-то за ними и стоит, но этого мы не знаем. Это компания, которая создана год назад. О чем тут можно говорить?", - заявил Гевко.

С этим и рядом других вопросов ЭП обратилась к АРМА, но конкретных ответов не получила. Предоставить сам договор управления имуществом агентство также отказывается.

Фактически агентство продублировало пресс-релиз, который был опубликован 28 августа, после первых сообщений о передаче комплекса неизвестной компании.

Напомним:

Ранее сообщалось, что управление Херсонским нефтеперевалочным комплексом перешло от государственного "Предприятия по обеспечению нефтепродуктами" к ООО "Вествайд Трейд".

В Агентстве по розыску и менеджменту активов, комментируя передачу управления Херсонским нефтеперевалочным комплексом неизвестной компании, заявили, что провели полноценный и законный конкурс.

Осенью 2014 года Приморский суд Одессы в рамках уголовного производства по делу Сергея Курченко передал Херсонский нефтеперевалочный комплекс в качестве вещественного доказательства в оперативное управление государственному "Предприятию по обеспечению нефтепродуктами".

Экономическая правда