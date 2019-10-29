НАБУ начало расследование передачи Херсонской нефтеперевалки компании с признаками фиктивности

Национальное антикоррупционное бюро открыло дело относительно должностных лиц Агентства по розыску и менеджмента активов по факту передачи Херсонского нефтеперевалочного комплекса в управление ООО "Вествайт Трейд".

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что данные в реестр досудебных расследований внесли 23 октября.

Расследование начали по ч. 5 ст. 191 УК - присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением.

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Напомним:

Суд разрешил передать имущество Херсонского нефтеперевалочного комплекса, а именно оборудование, спецтранспорт и мебель, в управление Агентству розыска и менеджмента активами.

Государственное предприятие "СЕТАМ" продает арестованный Государственной исполнительной службой Министерства юстиции Херсонский нефтеперевалочный комплекс за 201,48 миллиона гривен.

Агентство по розыску и менеджмента активов передало Херсонский нефтеперевалочный комплекс, который ранее принадлежал Сергею Курченко, в управление неизвестной компании "Вествайт трейд", которая имеет признаки фиктивности.

В Агентстве по розыску и менеджменту активов, комментируя передачу управления Херсонским нефтеперевалочным комплексом неизвестной компании, заявили, что провели полноценный и законный конкурс.

Осенью 2014 года Приморский суд Одессы в рамках уголовного производства по делу Сергея Курченко передал Херсонский нефтеперевалочный комплекс в качестве вещественного доказательства в оперативное управление государственному "Предприятию по обеспечению нефтепродуктами".