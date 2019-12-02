Продажа Херсонской нефтеперевалки: победитель аукциона заплатил 200 миллионов

Победитель аукциона по продаже Херсонского нефтеперевалочного комплекса заплатил 200 млн гривен и торги официально признали состоявшимися.

Об этом свидетельствуют данные площадки СЕТАМ, которая является организатором продажи.

Аукцион прошел 19 ноября, а оплата должна была быть проведена до 2 декабря. Комплекс продали за 200 млн грн при стартовой цене 161 млн грн.

Напомним:

Суд разрешил передать имущество Херсонского нефтеперевалочного комплекса, а именно оборудование, спецтранспорт и мебель, в управление Агентству розыска и менеджмента активами.

Государственное предприятие "СЕТАМ" продает арестованный Государственной исполнительной службой Министерства юстиции Херсонский нефтеперевалочный комплекс за 201,48 миллиона гривен.

Агентство по розыску и менеджмента активов передало Херсонский нефтеперевалочный комплекс, который ранее принадлежал Сергею Курченко, в управление неизвестной компании "Вествайт трейд", которая имеет признаки фиктивности.

В Агентстве по розыску и менеджменту активов, комментируя передачу управления Херсонским нефтеперевалочным комплексом неизвестной компании, заявили, что провели полноценный и законный конкурс.

Национальное антикоррупционное бюро открыло дело относительно должностных лиц Агентства по розыску и менеджмента активов по факту передачи Херсонского нефтеперевалочного комплекса в управление ООО "Вествайт Трейд".

Позже, 15 ноября Национальное агентство по розыску и менеджмента активов разорвало договор с компанией "Вествайд Трейд" об управлении имуществом Херсонского нефтеперевалочного комплекса.

Осенью 2014 года Приморский суд Одессы в рамках уголовного производства по делу Сергея Курченко передал Херсонский нефтеперевалочный комплекс в качестве вещественного доказательства в оперативное управление государственному "Предприятию по обеспечению нефтепродуктами".

Аукцион по продаже Херсонской нефтеперевалки состоится 18 ноября на площадке СЭТАМ. Это будет вторая попытка исполнительной службы продать объект. Стартовая цена - 161,3 млн грн.

Комплекс выставляется на торги в рамках исполнительного производства по взысканию задолженности "Реал Банка" по кредиту рефинансирования, предоставленному Нацбанком в ноябре 2013 года. Просроченный долг по этому кредиту составляет 787,4 млн грн без учета процентов и штрафных санкций.

В компании ООО "Неон Финанс", 100% уставного капитала которой принадлежит "ТАС Эссет Менеджмент" Сергея Тигипко, подтвердили информацию о подаче заявки на участие в аукционе по продаже Херсонского нефтеперевалочного комплекса.

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Экономическая правда