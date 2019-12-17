Херсонскую нефтеперевалку купили спонсоры Зеленского из окружения Антонова — СМИ

Владельцем Херсонского нефтеперевалочного комплекса стало ООО "Варуна-Вест" с орбиты владельца АО "Концерн Галнафтогаз" (бренд "Окко") Виталия Антонова.

Об этом пишут Наші Гроші со ссылкой на издание "Олигарх".

Официально владельцем почти 100% "Варуна-Вест" является паевой венчурный инвестфонд "Вест Финанс", которым руководит львовское ООО "Компания по управлению активами" Актив".

Бенефициарами "Варуна-Вест" указаны Иван Коць, Богдан Куспись, Анатолий Гурский и Игорь Таранский.Они были крупными донорами избирательной кампании Владимира Зеленского, перечислив через ООО "Агроче Плюс" и "Интеренерготрейд" в его избирательный фонд 6 млн грн.

В годовом отчете за 2018 "Галнафтогаз" указал, что еще в 2015 приобрел долю в "Варуна-Вест". А владелец "Галнафтогаз" Виталий Антонов был бенефициаром фирмы через ООО "Окко-ритейл" до середины июня 2019 года.

"Варуна-Вест" зарегистрировано в Львове на ул. Богдановской 15-А. В этом здании прописные компании, которые прямо или косвенно принадлежат Антонову.

Речь идет о ЧП "Автотранском", ООО "Град", ООО "Пионер Девелопмент", ООО "Палто" и ЧП "Львовнефтепродукт".

Именно после выхода "Окко-ритейл" владельцем покупателя херсонской перевалки стала "КУА" Актив", которая обменивалась бизнес-активами со структурами Антонова.

Также КУА через венчурный инвестфонд владеет крупными пакетами акций Львовского хлебокомбината (42%) и Львовского хлебозавода (25%).

Оба эти предприятия входят в "Концерн Хлебпром", который контролирует Антонов.

Напомним:



2 декабря победитель аукциона по продаже Херсонского нефтеперевалочного комплекса заплатил 200 млн гривен и торги официально признали состоявшимися.

Суд разрешил передать имущество Херсонского нефтеперевалочного комплекса, а именно оборудование, спецтранспорт и мебель, в управление Агентству розыска и менеджмента активами.

Государственное предприятие "СЕТАМ" продает арестованный Государственной исполнительной службой Министерства юстиции Херсонский нефтеперевалочный комплекс за 201,48 миллиона гривен.

Агентство по розыску и менеджмента активов передало Херсонский нефтеперевалочный комплекс, который ранее принадлежал Сергею Курченко, в управление неизвестной компании "Вествайт трейд", которая имеет признаки фиктивности.

В Агентстве по розыску и менеджменту активов, комментируя передачу управления Херсонским нефтеперевалочным комплексом неизвестной компании, заявили, что провели полноценный и законный конкурс.

Национальное антикоррупционное бюро открыло дело относительно должностных лиц Агентства по розыску и менеджмента активов по факту передачи Херсонского нефтеперевалочного комплекса в управление ООО "Вествайт Трейд".

Позже, 15 ноября Национальное агентство по розыску и менеджмента активов разорвало договор с компанией "Вествайд Трейд" об управлении имуществом Херсонского нефтеперевалочного комплекса.

Осенью 2014 года Приморский суд Одессы в рамках уголовного производства по делу Сергея Курченко передал Херсонский нефтеперевалочный комплекс в качестве вещественного доказательства в оперативное управление государственному "Предприятию по обеспечению нефтепродуктами".

Аукцион по продаже Херсонской нефтеперевалки состоится 18 ноября на площадке СЭТАМ. Это будет вторая попытка исполнительной службы продать объект. Стартовая цена - 161,3 млн грн.

Комплекс выставляется на торги в рамках исполнительного производства по взысканию задолженности "Реал Банка" по кредиту рефинансирования, предоставленному Нацбанком в ноябре 2013 года. Просроченный долг по этому кредиту составляет 787,4 млн грн без учета процентов и штрафных санкций.

В компании ООО "Неон Финанс", 100% уставного капитала которой принадлежит "ТАС Эссет Менеджмент" Сергея Тигипко, подтвердили информацию о подаче заявки на участие в аукционе по продаже Херсонского нефтеперевалочного комплекса.

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