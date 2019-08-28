В АРМА прокомментировали передачу Херсонской перевалки

В Агентстве по розыску и менеджменту активов, комментируя передачу управления Херсонским нефтеперевалочным комплексом неизвестной компании, заявили, что провели полноценный и законный конкурс.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА в Facebook.

"Во-первых, АРМА опровергает информацию об отсутствии конкурса на управление объектами в Херсоне. Конкурс на избрание управляющего этими объектами проведен согласно законодательства, применяемого к проведению такого рода конкурсам", - говорится в сообщении.

Также в Агентстве по розыску и менеджменту активов заверили, что в конкурсе взяли участие 8 человек.

Во-вторых, отмечают в пресс-службе, на основании постановления Киевского райсуда Одессы 26 июля 2019 в управление АРМА передан не сам Херсонский нефтеперевалочный комплекс, а только объекты недвижимого имущества в составе этого комплекса.

"Информация об этом судебное решение была доступна в Едином госреестре судебных решений от 29 июля, что позволяло заинтересованным лицам взять участие в конкурсе", - подчеркивается в сообщении.

В-третьих, отмечают в Агентстве, с сентября 2017 года - то есть почти два года - АРМА проводит авторизацию потенциальных управляющих мультифункциональной недвижимостью.

"Соответственно, любая компания, которая имела желание сотрудничать с АРМА, могла пройти соответствующую процедуру авторизации и получить актуальную информацию обо всех конкурсных предложениях о передаче в управление арестованного имущества", - утверждают в пресс-службе.

Также в АРМА заявили, что "в который раз предостерегают медиа от распространения ложной информации" о применении открытых торгов к конкурсному отбору управляющих арестованным имуществом.

"Эта процедура как разновидность публичных закупок не применяется к конкурсному отбору управляющих арестованными активами. Это подтверждается судебной практикой и разъяснением МЭРТ: на закупку услуг управляющих не расходуются государственные средства", - резюмировали в АРМА.

Напомним:

28 августа сообщалось, что управление Херсонским нефтеперевалочным комплексом может без конкурса перейти от государственного "Предприятия по обеспечению нефтепродуктами" к ООО "Вествайд Трейд".

Осенью 2014 года Приморский суд Одессы в рамках уголовного производства по делу Сергея Курченко передал Херсонский нефтеперевалочный комплекс в качестве вещественного доказательства в оперативное управление государственному "Предприятию по обеспечению нефтепродуктами".

Экономическая правда