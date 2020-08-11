Новости 11 августа: игорный бизнес, "зеленые" тарифы, танкер "Делфи"

Об игорном бизнесе. Президент Владимир Зеленский подписал закон 2285-Д о государственном регулировании игорного бизнеса, несмотря на две взаимоисключающие нормы об определении органа-регулятора рынка.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко назвала закон об игорном бизнесе "еще одним преступлением против украинцев" и заявила, что центральный офис партии готовит представление в Конституционный Суд.

О "зеленых" тарифах. По иску 47 народных депутатов Конституционный суд открыл производство по делу о конституционности закона о "зеленых" тарифах.

О танкере "Делфи". Затонувший у побережья Одессы нефтяной танкер "Делфи" поднимут без использования государственных средств, подготовительные работы уже начались.

О прибыле госбанков. В первом полугодии 2020 года 4 госбанка получили 16,2 млрд грн прибыли - это на 17% (3,4 млрд грн) меньше, чем за соответствующий период 2019 года.

О ринке табака. Кабинет министров создает Национального оператора на рынке табачных изделий. Критериям его отбора фактически соответствует только ООО "Тедис Украина", которая уже была оштрафована Антимонопольным комитетом за злоупотребление монопольным положением.

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