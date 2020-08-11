"Батькивщина" обжалует в КС закон об игорном бизнесе – Тимошенко

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко назвала закон об игорном бизнесе "еще одним преступлением против украинцев" и заявила, что центральный офис партии готовит представление в Конституционный Суд.

Об этом она написала в Facebook.

"Итак, Зеленский подписал закон об игорном бизнесе. Даже несмотря на то, что его же депутаты просили наложить вето, потому что наголосовали таких поправок, которые являются взаимоисключающими.

Это еще одно преступление против украинского народа. Зеленский рассказывает о каких-то заоблачных деньгах, которые поступят в бюджет, и умалчивает, сколько своих заработанных денег должны потратить для этого украинцы, сколько судеб будет повреждено из-за болезни, признанной официально, - лудомании", - заявила Тимошенко.

"Центральный офис "Батькивщины" готовит представление в Конституционный Суд. Закон об игорном бизнесе, протянутый и подписанный Зеленским - вредный, преступный, аморальный и противоречит Конституции", - добавила она.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский подписал закон 2285-Д о государственном регулировании игорного бизнеса, несмотря на две взаимоисключающие нормы об определении органа-регулятора рынка.

14 июля Верховная Рада приняла законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса. Закон устанавливает перечень видов деятельности в сфере азартных игр, которые разрешены в Украине. В частности, в него включены азартные игры в игорных заведениях казино и онлайн, букмекерская деятельность в букмекерских пунктах и через интернет, выпуск и проведение лотерей, игры в покер через интернет.



21 июля Глава Верховной Рады отказал нардепам исправить несогласованность в правках закон об игорном бизнесе - в нынешнем виде закон не заработает и до рассмотрения вето президента игорный бизнес легализован не будет. Это может произойти в сентябре.

Около 60% опрошенных украинцев не поддерживают решение Верховной Рады о легализации игорного бизнеса.

Во фракции "Слуга народа" прогнозируют, что для начала реальной работы заведений игорного бизнеса понадобится от полугода до года.

Экономическая правда