Кабмин хочет закрепить монополию "Тедиса" и сделать его Нацоператором на рынке табака

Кабинет министров создает Национального оператора на рынке табачных изделий. Критериям его отбора фактически соответствует только ООО "Тедис Украина", которая уже была оштрафована Антимонопольным комитетом за злоупотребление монопольным положением.

Как сообщают "Наші Гроші" соответствующий проект распоряжения Кабмина опубликовала "Лига антитраста".

Проект правительственного распоряжения разработало Минэкономразвития. Официально это пилотный проект под названием "Национальный оператор на рынке табачных изделий".

Задачами "пилота" является обычные в таких случаях цели - усиление контроля за уклонением от уплаты налогов на рынке, контрабандой и контрафактом, нелегальным производством, выполнение обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС об усилении контроля за оборотом табачных изделий.

В проекте правительственного распоряжения указано, что Национальным оператором может быть любое юридическое лицо любой формы собственности, главное отвечать Критериям отбора оператора, изложенным в Порядке реализации пилотного проекта.

Этот проект является приложением к правительственному распоряжению и даже несколько ему противоречит.

Например, в проекте распоряжения указано, что пилотный проект планируется запустить с 1 сентября и он будет продолжаться 16 месяцев.

А уже в условиях указано, что Национальный оператор осуществляет свои функции не менее пяти лет с момента принятия этого правительственного документа.

Среди других требований к будущему оператору наличие:

лицензии на оптовую торговлю табачными изделиями;

не менее пяти лет опыта хозяйственной деятельности в сфере оптовой торговли именно на рину Украины. И этот отсчет опыта должен браться от непосредственно старта проекта;

не менее пяти лет сотрудничества с производителями и/или импортерами табачных изделий. Также отсчет от начала "пилота". В течение этого срока должен обладать по крайней мере одним складом в каждой области, способному обеспечить 10-дневную местную потребность в табачных изделиях;

пятилетнего опыта работы на рынке у более половины руководящего состава;

по крайней мере 50% работников логистического и ИТ-направления, с опытом работы с системами контроля за оборотом табачных изделий и сканирования идентификационной маркировки (Track & Trace), а также юрлицо, которое имеет по крайней мере пять лет опыта применения таких систем;

в течение последних трех лет имеет статус крупного налогоплательщика (по Налоговому кодексу Украины) и статус крупного предпринимательства (по Хозяйственному кодексу), в течение трех лет проводился независимый аудит финансовой отчетности, отсутствует налоговый долг.

По данным "Лиги антитраста", перечисленным критериям отбора соответствует только действующий монополист "Тедис Украина", поэтому речь идет о закреплении на пять лет монополии частной компании в качестве оператора оптовых продаж сигарет.

Читайте также: Антимонопольный комитет против табачников: что случилось с делом о картельном сговоре на 6,5 миллиарда

Напомним:

Антимонопольный комитет оштрафовал компании-производителей табачных изделий "Филип Моррис", "Джей Ти", "Империал Тобакко", "Бритиш Американ Тобакко", "Прилуки", а также реализатора "Тедис" на общую сумму 6,5 миллиарда гривен за согласованные антиконкурентные действия.

Позже "Тедис Украина" Бориса Кауфмана отсудила право концентрации, которое хотел отменить Антимонопольный комитет.

Суды, о правомерности штрафования Антимонопольным комитетом табачного дистрибьютора "Тедис Украины" и других производителей табака в октябре 2019-го года продолжаются. Сумма штрафа составляет 6,5 миллиарда гривен.

Скандал вокруг компании "Тедис Украина" вспыхнул в конце марта 2017 года.

1 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках у дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина". Аваков обвинил компанию в финансировании терроризма.

"По делу компании "Тедис Украина", связанной с российским олигархом Игорем Кесаевым, проводят более 100 обысков в нескольких городах Украины", - сообщал министр.

Аваков также обвинил табачного монополиста в "помощи террористическим организациям псевдо республик и неуплате налогов".

3 апреля суд арестовал корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам "Тедис Украина" распоряжаться ими любым образом.

5 апреля суд арестовал средства на расчетном счете в столичном филиале Приватбанка.

12 апреля Печерский суд обязал вернуть конфискованные табачные изделия компании.

Tedis Ukraine, созданная в 2011 году ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 года была переименована в ООО "Тедис Украина".