Коронавирус изменил рынок фриланса: кто пострадал, кто выиграл, что с зарплатами

Рынок фриланса в Украине стремительно развивается. Увеличивается количество исполнителей и заказчиков, растут бюджеты. Пандемия внесла в работу сектора свои коррективы. Проиграли не все.

В разгар карантина, когда большинство бизнесов ограничило свою работу, уверенно чувствовали себя те, кто привык трудиться из дома: копирайтеры, разработчики, дизайнеры. С приходом коронавируса исполнители на удаленке не только удержали свои позиции, но и прибавили в объемах сделок.

Среди лидеров

Рынок фриланса в Украине динамично развивается, прибавляя 30-90% в год. Увеличивается не только количество исполнителей и заказчиков – растут также бюджеты заказов и специализации проектов.

Когда в 2005 году в Украине запустили первую фриланс-платформу Freelancehunt, за год на ней зарегистрировалось 975 исполнителей и 230 заказчиков. Спустя десять лет количество фрилансеров перевалило за 100 тыс, а сейчас на площадке – 580 тыс исполнителей и 230 тыс заказчиков.

Прирост фрилансеров в 2019 году по сравнению с 2018 годом составил 55%, заказчиков – 35%. Причем не все зарегистрированные фрилансеры постоянно работают со сторонними проектами. Около 38% исполнителей имеют основную работу, а фриланс используют в качестве дополнительного дохода.

Совокупный бюджет опубликованных в 2019 году на Freelancehunt проектов составил 325 млн грн, что на 35,4% больше показателей 2018 года.

Схожие цифры демонстрирует международная профильная платформа Payoneer. По ее данным, доходы украинских фрилансеров в 2019 году выросли на 36%. Исходя из этих показателей, по темпам роста доходов фрилансеров Украина заняла пятое место в мире. На первом месте – США с 78%.

Кто заказывает

Среди заказчиков фриланс-услуг – преимущественно украинские компании, хотя есть предприниматели из стран Евросоюза, США, Израиля.

Существуют две категории клиентов: бизнес, которому нужно решить определенную задачу (изготовление логотипа, написание статьи, консультация юриста), и посредники (рекламные, маркетинговые, креативные агентства), которые при обслуживании клиентов обращаются к сторонним специалистам.

Традиционно самые щедрые клиенты – иностранцы. В 2019 году шесть из десяти самых дорогих проектов на украинском фрилансе принадлежали заказчикам из других стран. На первом месте – проект, в котором нужно было сделать дизайн мобильного приложения, направленного на личные финансы.

За гонорар почти 100 тыс грн заказчик уточнял требования к исполнителю: "Нужен гениальный дизайнер, владеющий знаниями поведенческих факторов, и поклонник минимализма в дизайне. Бюджет гибкий, как и сроки, хотя если у вас уже есть парочка проектов – не беспокойте, ибо не сработаемся".

Любопытна в этом заказе география участников проекта. Исполнитель работал в Киеве, клиент был в Варшаве, проджект-менеджер руководил из Винницы. Приложение вышло в США, а физический офис компании находится в Китае.

На втором месте по величине гонорара – проект, в котором требовалось разработать личный кабинет на сайте заказа блюд столичной сети ресторанов (бюджет – 76 тыс грн). Замыкает тройку конкурс на дизайн-проект строящегося особняка под Киевом (74 тыс грн). Конкурс выиграл 24-летний дизайнер.

Как меняется рынок

На введение карантина украинский рынок фриланс-услуг отреагировал падением. Сокращение заказов в большей степени было обусловлено желанием предпринимателей перестраховаться и переждать шторм.

В итоге, когда карантинные меры ослабили, рынок фриланса взлетел до рекордных показателей. Как писала ЭП, если в марте количество заказов уменьшилось на 10%, то уже в мае заказчики опубликовали рекордное количество проектов – 4 300 за неделю вместо привычных 3 700.

Ожидание кризиса стало дополнительным толчком в развитии фриланса.

С одной стороны, предприниматели начали экономить и вместо агентств с высокими ценниками стали обращаться непосредственно к исполнителям.

С другой – штат фрилансеров вырос: сокращенные дизайнеры, копирайтеры, SMM-менеджеры и маркетологи пополнили ряды удаленных работников. Loading...

Заказчики стали чаще искать узкопрофильных специалистов, которых на рынке ограниченное количество. Обычно таких исполнителей эффективнее задействовать для работы над конкретным проектом. Их зарплата может составлять 2-3 тыс долл, а необходимость в услугах есть не всегда.

Нестабильность с заказами в карантин побудила фрилансеров изменить взгляды на работу по найму. Специалисты Freelancehunt отмечают готовность большинства исполнителей устроиться на работу в штат. Особенно это касается новичков и специалистов среднего уровня без постоянных клиентов.

С учетом этого запроса сервис Freelancehunt внедрил раздел, где фрилансеры могут опубликовать резюме, а работодатели – вакансии. Однако у таких соискателей есть одно принципиальное требование: удаленная работа. Немногие из них готовы променять домашнее кресло на офисный стул.

Поскольку после карантина многие компании убедились в преимуществах удаленной работы, есть основания считать, что такой формат будет популярен.

Кто пострадал

Представители разных специальностей по-разному отреагировали на колебания рынка. Исполнители в популярных категориях (программисты, дизайнеры, маркетологи, копирайтеры) почти не почувствовали приближения кризиса. У них количество заказов и гонорары особо не изменились.

У архитекторов, бизнес-консультантов и представителей категории "Аудио-видео" все иначе. Если в феврале совокупный бюджет проектов категории "Архитектура" превышал 0,5 млн грн, то в марте он уменьшился до 320 тыс грн, в апреле – до 275 тыс грн. Двукратным падением отличились бюджеты консалтинга: 759 тыс грн в феврале и 351 тыс грн в марте.

Немного меньше упали гонорары у операторов, монтажеров, аниматоров и дикторов: 607 тыс грн за февраль и 484 тыс грн за апрель. Несмотря на сокращение бюджетов, количество заказов уменьшилось незначительно. Это означает, что фрилансеры готовы браться за проекты с меньшим гонораром.

Сокращение расходов на проекты коснулось и физлиц, и предпринимателей. Например, бизнес-консультанты пострадали одними из первых. Компании стали отказываться от их услуг во время карантина, а заказчики архитектурных проектов уже не были уверены в том, что готовы строить дома в кризис.

Кто выиграл

Выиграли разработчики мобильных приложений. Весна подарила им двукратный рост количества заказов и бюджетов. Специалисты по Android и iOS начали год со 173 заказов на 1,6 млн грн, а в мае получили 311 проектов на 3 млн грн. Причина успеха – карантин ускорил переход бизнеса в онлайн.

Множество людей по всему миру продолжают частично соблюдать изоляцию, а это не могло не вызвать новых проблем при удовлетворении базовых потребностей. Поскольку смартфоны есть почти у всех, мобильные приложения помогают учиться, доставлять продукты, общаться и развлекаться.

Кроме того, разработчиков мобильных приложений в Украине пока немного, поэтому их гонорары в полтора раза превышают доходы программистов классических IT-приложений. Стать разработчиком приложений труднее.

Сколько зарабатывают

В 2019 году гонорар за один опубликованный проект вырос на 14% до 2 100 грн. Размер заработка исполнителей зависит от специализации. Например, настройка программных алгоритмов (машинное обучение) в час будет стоить до 2 тыс грн, а оплата корректуры текстов стартует от 90 грн.

Фрилансеры самостоятельно выбирают объем и время работы. Кому-то достаточно уделять работе два-три часа в день, кто-то предпочитает трудиться по 10-12 часов. В зависимости от объема работы гонорары на фрилансе могут стартовать от 2-3 тыс грн и финишировать после 30-40 тыс грн.

Финансовую стабильность свободным работникам могут обеспечить постоянные клиенты. При их наличии многие исполнители чувствуют себя уверенно. Если таких клиентов нет, приходится рассчитывать на нерегулярные заказы. Это цена, которую фрилансеры готовы платить за свободу.

Создатели программного обеспечения – самые высокооплачиваемые специалисты на фрилансе. Больше всех на внутреннем рынке зарабатывают разработчики мобильных приложений – 27-32 тыс грн в месяц.

Программисты немного уступают – 24-26 тыс грн. Около 20 тыс грн зарабатывают архитекторы и проектировщики, 18 тыс грн – бизнес-консультанты, 16-17 тыс грн – дизайнеры.

Валентин Зюзин, директор Freelancehunt, Олег Топчий, основатель Freelancehunt