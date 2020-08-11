Ожидали вето: Зеленский подписал закон об игорном бизнесе, несмотря на коллизию в правках

Президент Владимир Зеленский подписал закон 2285-Д о государственном регулировании игорного бизнеса, несмотря на две взаимоисключающие нормы об определении органа-регулятора рынка.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Ранее нардеп "Слуги народа" и член налогового комитета Марьян Заблоцкий объяснял, что закон не может вступить в силу из-за коллизии с правками.

Ожидалось, что президент наложит вето на законопроект, чтобы его отправили на доработку.

"Доставились (поправок - ЭП) до того, что мы проголосовали за две взаимоисключающие нормы. В одной норме пишет что есть специальная комиссия, которая регулирует деятельность азартных игр, а другая правка говорит, что этот орган определяет Кабмин (то есть это может быть налоговая , или Минфин).Очень много людей хотели создать эту комиссию.

В пределах проголосованного состав комиссии будет определять налоговый комитет Рады, но я, как член комитета против", - объяснял Заблоцкий.

Напомним:

14 июля Верховная Рада приняла законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса. Закон устанавливает перечень видов деятельности в сфере азартных игр, которые разрешены в Украине. В частности, в него включены азартные игры в игорных заведениях казино и онлайн, букмекерская деятельность в букмекерских пунктах и через интернет, выпуск и проведение лотерей, игры в покер через интернет.



21 июля Глава Верховной Рады отказал нардепам исправить несогласованность в правках закон об игорном бизнесе - в нынешнем виде закон не заработает и до рассмотрения вето президента игорный бизнес легализован не будет. Это может произойти в сентябре.

Около 60% опрошенных украинцев не поддерживают решение Верховной Рады о легализации игорного бизнеса.

Во фракции "Слуга народа" прогнозируют, что для начала реальной работы заведений игорного бизнеса понадобится от полугода до года.

Экономическая правда