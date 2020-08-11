За первое полугодие 2020 года прибыль госбанков уменьшилась на 17% – Минфин

В первом полугодии 2020 года 4 госбанка получили 16,2 млрд грн прибыли - это на 17% (3,4 млрд грн) меньше, чем за соответствующий период 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Уменьшение прибыли, прежде всего, было связано с ростом расходов на формирование резервов банков", - пояснили в Министерстве финансов.

Отмечается, что с начала года кредитный портфель банков госсектора уменьшился на 0,7% (1,5 млрд грн).

"Во втором квартале 2020 года на фоне пандемии COVID-19 банки наблюдали снижение спроса на кредиты. В целом спрос на кредиты упал на 5,7% (13,1 миллиарда гривен) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

В то же время наблюдается рост объема средств клиентов на обслуживании банковской системы государственного сектора. За I полугодие 2020 году их объем вырос на 10%, или на 58,6 млрд грн (за второй квартал - на 3,6%, или на 23,3 млрд грн).

Напомним:

В январе-апреле 2020 чистая прибыль украинских банков составила 25,2 млрд гривен - это на 39,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года (18,1 млрд грн).

Прибыль украинских банков в январе-марте 2020 составил 15,97 млрд грн - это на 23,8% больше чем за аналогичный период прошлого года (12,9 млрд грн).

Экономическая правда