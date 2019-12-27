Група нардепів хоче визнати "зелені" тарифи неконституційними

49 народних депутатів підготували подання до Конституційного Суду, щодо визнання неконституційними законодавчих положень в яких йдеться про "зелені тарифи".

Копія подання є у розпорядженні ЕП.

Мова йде про низку положень в законах "Про альтернативні джерела енергії" та "Про ринок електричної енергії". Повідомляється, що подання вже готово, але його ще не відправили до КС.

Співрозмовник ЕП в уряді наголошує, що у поданні спеціально не оскаржуються тарифи для дрібних домашніх СЕС, мова йде тільки про тарифи для великих електростанцій.

Депутати-ініціатори подання стверджують, що при прийнятті закону № 555-IV "Про альтернативні джерела енергії" Верховна Рада діяла поза межами своїх повноважень, всупереч принципу поділу влади.

"Встановивши розміри "зеленого" тарифу та весь механізм його розрахунку виключно на законодавчому рівні – у положеннях абзаців ... ..закону № 555-IV, Верховна Рада вийшла за межі своєї компетенції, визначеної Конституцією України (статті 85, 92) і перебрала на себе повноваження, які Конституція України поклала на органи виконавчої влади", - йдеться у документі, який потрапив у розпорядження ЕП.

Також, ініціатори подання зазначають, що "зелені тарифи" є економічно необґрунтованими та надвисокими, що завдає шкоди економіці країни.

"На сьогоднішній день, з огляду на дію положень абзаців... Закону № 555-IV, електроенергія, вироблена з альтернативних джерел, є одним з найдорожчих видів виробництва електроенергії, у порівнянні з іншими, що здійснюються в Україні.

Витрати на придбання такої електроенергії за "зеленим" тарифом є економічно необґрунтованими та надвисокими, що завдає шкоди економіці країни в цілому.

Так, наприклад, у 2018 році витрати України на відшкодування вартості електричної енергії за "зеленим" тарифом становили 560 млн.євро, що складає 7,9% від загальної вартості електроенергії при частці відпуску 1,9%.

Тобто, питома частка витрат на відшкодування вартості електричної енергії за "зеленим" тарифом є у кілька разів вищою, ніж питома частка цього виду електроенергії у порівнянні з іншими, що виробляються в Україні.

Згідно прогнозу Міністерства енергетики та захисту довкілля у 2020 році Україна взагалі не матиме змоги у повному обсязі відшкодувати вартість електричної енергії за "зеленим" тарифом, заборгованість за якою складе близько 13,5 млрд грн", - йдеться у документі.

Депутати просять визнати положення абзаців двох законів, які стосуються "зелених тарифів" неконституційними.

"Просимо відкрити конституційне провадження у справі за конституційним поданням щодо визнання такими, що не відповідають Конституції , положень абзаців ... Закону "Про альтернативні джерела енергії" від 20 лютого 2003 року № 555-IV, включених до Закону №555-IV на підставі підпункту 6 пункту 24 Розділу XVII Закону України "Про ринок електричної енергії", - йдеться у поданні.

Нагадаємо:

Мiнiстерство енергетики та захисту навколишнього середовища виступає проти прописаного у законопроєктi №2543 сценарію реструктуризації "зеленого" тарифу для виробників електроенергії з поновлюваних джерел та закликає Верховну Раду не підтримувати відповідну законодавчу ініціативу.

Нацкомiciя, що здiйснює держрегулювання у сферi енергетики та компослуг, також не пiдтримує прописаний у законопроєктi №2543 сценарій реструктуризації "зеленого" тарифу, та запропонувала свiй варiант ставок "зеленого" тарифу.

Також понад 30 виробників альтернативної енергетики підписали відкрите колективне звернення до голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса та міністра енергетики Олексія Оржеля з вимогою змінити законопроєкт, що готується урядом, про альтернативні джерела енергії.

Микола Топалов, ЕП



