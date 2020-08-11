Все разделы
Укр / Рус

Затонувший танкер "Делфи" за собственный деньги поднимет одесский бизнесмен

Вторник, 11 августа 2020, 12:39
 

Затонувший у побережья Одессы нефтяной танкер "Делфи" поднимут без использования государственных средств, подготовительные работы уже начались.

Об этом сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Одна из частных компаний обратилась с предложением осуществить работы по поднятию судна без использования государственных средств. Работы по суднопийдому выполнять ООО "Краншип", а ООО "Бруклин-Киев" выступили с инициативой профинансировать сделку, за что им очень признательны ", - заявил министр.

Криклий объясняет, что при выборе подрядчиков было 2 важных критерия - способность выполнить поставленные задачи и возможность экономии средств налогоплательщиков.

Также он сообщил, что 10 августа, был подписан трехсторонний договор между ОФ ГП "АМПУ", ООО "Краншип" и ООО "Бруклин-Киев".

Дополнено. "Бруклин-Киев" - крупнейший частный стивидор Одесского порта, принадлежащего известному бизнесмену и президенту Ассоциации стивидоров ОМТП Юрий Губанков. Несколько лет назад состояние Губанкова оценивалось в 40 млн долларов.

Также Губанков вместе с Ринатом Ахетовым являются конечными бенефициарами Ассоциации "Транспортный Союз".

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Криклий

powered by lun.ua
Материалы по теме
Мининфраструктуры подготовило законопроект о работе такси: что он предусматривает 7 августа 2020, 15:00
Проводникам поездов разрешат пользоваться газовыми баллончиками 4 августа 2020, 14:02
Кабмин одобрил"пилот" по внедрению единого э-билета на транспорт 29 июля 2020, 15:49
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!