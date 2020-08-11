Затонувший танкер "Делфи" за собственный деньги поднимет одесский бизнесмен

Затонувший у побережья Одессы нефтяной танкер "Делфи" поднимут без использования государственных средств, подготовительные работы уже начались.

Об этом сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Одна из частных компаний обратилась с предложением осуществить работы по поднятию судна без использования государственных средств. Работы по суднопийдому выполнять ООО "Краншип", а ООО "Бруклин-Киев" выступили с инициативой профинансировать сделку, за что им очень признательны ", - заявил министр.

Криклий объясняет, что при выборе подрядчиков было 2 важных критерия - способность выполнить поставленные задачи и возможность экономии средств налогоплательщиков.

Также он сообщил, что 10 августа, был подписан трехсторонний договор между ОФ ГП "АМПУ", ООО "Краншип" и ООО "Бруклин-Киев".

Дополнено. "Бруклин-Киев" - крупнейший частный стивидор Одесского порта, принадлежащего известному бизнесмену и президенту Ассоциации стивидоров ОМТП Юрий Губанков. Несколько лет назад состояние Губанкова оценивалось в 40 млн долларов.

Также Губанков вместе с Ринатом Ахетовым являются конечными бенефициарами Ассоциации "Транспортный Союз".

Экономическая правда