"Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию три жилых комплекса "Укрбуда"
"Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию три жилых комплекса "Укрбуда" - "Солнечная ривьера", "Новомостицкая" и первые две секции ЖК "Пектораль".
Об этом в Facebook сообщил президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир.
"Вопрос введения было одним из самых острых, в домах уже живут люди, поэтому обеспечить их законную эксплуатацию крайне важно. Сегодня сделан первый, но важный шаг, три объекта получили сертификаты от ГАСК", - написал он.
По словам Кушнира, компания подала документы на часть ЖК Харьковский, а в ближайшее время планирует сделать это по еще двум жилым комплексам.
"Надеюсь, что совсем скоро Кабмин выдаст распоряжение о подписании договоров Министерством обороны по четырем другим комплексам. Это позволит "Киевгорстрою" принять другие объекты "Укрбуда" и начать наконец выполнения взятых на себя обязательств", - добавил он.
Напомним:
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что проблемой недостроенных объектов "Укрбуда" занимается мэр Киева Виталий Кличко.
Президент Владимир Зеленский, комментируя вопрос о долгостроях Укрбуда, заявил, что хочет, чтобы мэр Киева Виталий Кличко подключился к решению этого вопроса.
Кличко заявил, что слова президента Зеленского о том, что Кличко сам может решить вопрос достройки объектов "Укрбуда", "как минимум некорректны".
Позже Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой обеспечить координацию мер по устранению препятствий в процессе возобновления строительства объектов строительной компании "Укрбуд".
Холдинговая компания "Киевгорстрой" ведет переговоры с Государственным ипотечным учреждением о привлечении 2 миллиардов гривен для достройки домов "Укрбуда".
12 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что "Киевгорстрой" достроит все объекты скандального "Укрбуда".
По данным ЭП, на достройку всех жилых комплексов "Укрбуд Девелопмент" необходимо выделить 60 млн долларов (около 1,5 миллиарда гривен).
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Экономическая правда
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