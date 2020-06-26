"Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию три жилых комплекса "Укрбуда" - "Солнечная ривьера", "Новомостицкая" и первые две секции ЖК "Пектораль".

Об этом в Facebook сообщил президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир.

"Вопрос введения было одним из самых острых, в домах уже живут люди, поэтому обеспечить их законную эксплуатацию крайне важно. Сегодня сделан первый, но важный шаг, три объекта получили сертификаты от ГАСК", - написал он.

По словам Кушнира, компания подала документы на часть ЖК Харьковский, а в ближайшее время планирует сделать это по еще двум жилым комплексам.

"Надеюсь, что совсем скоро Кабмин выдаст распоряжение о подписании договоров Министерством обороны по четырем другим комплексам. Это позволит "Киевгорстрою" принять другие объекты "Укрбуда" и начать наконец выполнения взятых на себя обязательств", - добавил он.

Напомним:

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что проблемой недостроенных объектов "Укрбуда" занимается мэр Киева Виталий Кличко.

Президент Владимир Зеленский, комментируя вопрос о долгостроях Укрбуда, заявил, что хочет, чтобы мэр Киева Виталий Кличко подключился к решению этого вопроса.

Кличко заявил, что слова президента Зеленского о том, что Кличко сам может решить вопрос достройки объектов "Укрбуда", "как минимум некорректны".

Позже Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой обеспечить координацию мер по устранению препятствий в процессе возобновления строительства объектов строительной компании "Укрбуд".

Холдинговая компания "Киевгорстрой" ведет переговоры с Государственным ипотечным учреждением о привлечении 2 миллиардов гривен для достройки домов "Укрбуда".