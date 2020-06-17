Шмыгаль: в течение двух недель Кабмин подготовит соглашения, которые помогут завершить объекты "Укрбуда"

Кабинет министров постановил Министерству обороны и Министерству юстиции разработать проект сделки для заключения необходимых соглашений, которые помогут завершить объекты "Укрстроя".

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что в понедельник правительство провел встречу с инициативной группой инвесторов жилых комплексов корпорации "Укрбуд", где обсуждались пути урегулирования вопроса достройки объектов.

"17 июня Кабмин поддержал проект распоряжения, который дает старт процессу решения этой проблемы. В течение двух недель Минобороны совместно с Минюстом должны разработать проект сделки для заключения необходимых соглашений, что позволит завершить строительство объектов "Укрстроя" и защитит имущественные права инвесторов", - пишет глава правительства.

Как сообщалось ранее проект распоряжения позволит Минобороны перезаключить договора, заключенные с корпорацией "Укрбуд", на ЧАО "ХК Киевгорстрой".

Напомним:

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что проблемой недостроенных объектов "Укрбуда" занимается мэр Киева Виталий Кличко.

Президент Владимир Зеленский, комментируя вопрос о долгостроях Укрбуда, заявил, что хочет, чтобы мэр Киева Виталий Кличко подключился к решению этого вопроса.

Кличко заявил, что слова президента Зеленского о том, что Кличко сам может решить вопрос достройки объектов "Укрбуда", "как минимум некорректны".

Позже Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой обеспечить координацию мер по устранению препятствий в процессе возобновления строительства объектов строительной компании "Укрбуд".

Холдинговая компания "Киевгорстрой" ведет переговоры с Государственным ипотечным учреждением о привлечении 2 миллиардов гривен для достройки домов "Укрбуда".