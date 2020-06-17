Шмыгаль: в течение двух недель Кабмин подготовит соглашения, которые помогут завершить объекты "Укрбуда"
Кабинет министров постановил Министерству обороны и Министерству юстиции разработать проект сделки для заключения необходимых соглашений, которые помогут завершить объекты "Укрстроя".
Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.
Шмыгаль отметил, что в понедельник правительство провел встречу с инициативной группой инвесторов жилых комплексов корпорации "Укрбуд", где обсуждались пути урегулирования вопроса достройки объектов.
"17 июня Кабмин поддержал проект распоряжения, который дает старт процессу решения этой проблемы. В течение двух недель Минобороны совместно с Минюстом должны разработать проект сделки для заключения необходимых соглашений, что позволит завершить строительство объектов "Укрстроя" и защитит имущественные права инвесторов", - пишет глава правительства.
Как сообщалось ранее проект распоряжения позволит Минобороны перезаключить договора, заключенные с корпорацией "Укрбуд", на ЧАО "ХК Киевгорстрой".
Напомним:
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что проблемой недостроенных объектов "Укрбуда" занимается мэр Киева Виталий Кличко.
Президент Владимир Зеленский, комментируя вопрос о долгостроях Укрбуда, заявил, что хочет, чтобы мэр Киева Виталий Кличко подключился к решению этого вопроса.
Кличко заявил, что слова президента Зеленского о том, что Кличко сам может решить вопрос достройки объектов "Укрбуда", "как минимум некорректны".
Позже Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой обеспечить координацию мер по устранению препятствий в процессе возобновления строительства объектов строительной компании "Укрбуд".
Холдинговая компания "Киевгорстрой" ведет переговоры с Государственным ипотечным учреждением о привлечении 2 миллиардов гривен для достройки домов "Укрбуда".
12 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что "Киевгорстрой" достроит все объекты скандального "Укрбуда".
По данным ЭП, на достройку всех жилых комплексов "Укрбуд Девелопмент" необходимо выделить 60 млн долларов (около 1,5 миллиарда гривен).
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Экономическая правда
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