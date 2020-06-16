Проблема "Укрбуда": Представители Кабмина встретились с группой инвесторов ЖК

Представители правительства встретились с инициативной группой инвесторов жилых комплексов корпорации "Укрбуд" - они обсудили пути урегулирования вопроса достройки объектов корпорации.

Об этом сообщает "Правительственный портал".

"Со стороны правительства присутствовали - первый заместитель министра развития общин и территорий Василий Лозинский, заместитель министра обороны Игорь Халимон и директор Департамента по вопросам инфраструктуры и технического регулирования Секретариата Кабинета министров Наталья Козловская", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Минобороны уже разработало проект распоряжения, который позволит приступить к решению вопроса недостроев.

"Документ находится на стадии согласования в Министерстве финансов, Министерстве развития общин и территорий и Министерстве юстиции", - добавили в правительстве.

По словам Натальи Козловской, соответствующий проект распоряжения позволит Минобороны перезаключить договора, заключенные с корпорацией "Укрбуд", на ЧАО "ХК Киевгорстрой".

Она добавила, что проект будет рассмотрен на заседании правительства в ближайшее время.

Напомним:

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что проблемой недостроенных объектов "Укрбуда" занимается мэр Киева Виталий Кличко.

Президент Владимир Зеленский, комментируя вопрос о долгостроях Укрбуда, заявил, что хочет, чтобы мэр Киева Виталий Кличко подключился к решению этого вопроса.

Кличко заявил, что слова президента Зеленского о том, что Кличко сам может решить вопрос достройки объектов "Укрбуда", "как минимум некорректны".

Позже Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой обеспечить координацию мер по устранению препятствий в процессе возобновления строительства объектов строительной компании "Укрбуд".

Холдинговая компания "Киевгорстрой" ведет переговоры с Государственным ипотечным учреждением о привлечении 2 миллиардов гривен для достройки домов "Укрбуда".