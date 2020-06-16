Проблема "Укрбуда": Представители Кабмина встретились с группой инвесторов ЖК
Представители правительства встретились с инициативной группой инвесторов жилых комплексов корпорации "Укрбуд" - они обсудили пути урегулирования вопроса достройки объектов корпорации.
Об этом сообщает "Правительственный портал".
"Со стороны правительства присутствовали - первый заместитель министра развития общин и территорий Василий Лозинский, заместитель министра обороны Игорь Халимон и директор Департамента по вопросам инфраструктуры и технического регулирования Секретариата Кабинета министров Наталья Козловская", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Минобороны уже разработало проект распоряжения, который позволит приступить к решению вопроса недостроев.
"Документ находится на стадии согласования в Министерстве финансов, Министерстве развития общин и территорий и Министерстве юстиции", - добавили в правительстве.
По словам Натальи Козловской, соответствующий проект распоряжения позволит Минобороны перезаключить договора, заключенные с корпорацией "Укрбуд", на ЧАО "ХК Киевгорстрой".
Она добавила, что проект будет рассмотрен на заседании правительства в ближайшее время.
Напомним:
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что проблемой недостроенных объектов "Укрбуда" занимается мэр Киева Виталий Кличко.
Президент Владимир Зеленский, комментируя вопрос о долгостроях Укрбуда, заявил, что хочет, чтобы мэр Киева Виталий Кличко подключился к решению этого вопроса.
Кличко заявил, что слова президента Зеленского о том, что Кличко сам может решить вопрос достройки объектов "Укрбуда", "как минимум некорректны".
Позже Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой обеспечить координацию мер по устранению препятствий в процессе возобновления строительства объектов строительной компании "Укрбуд".
Холдинговая компания "Киевгорстрой" ведет переговоры с Государственным ипотечным учреждением о привлечении 2 миллиардов гривен для достройки домов "Укрбуда".
12 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что "Киевгорстрой" достроит все объекты скандального "Укрбуда".
По данным ЭП, на достройку всех жилых комплексов "Укрбуд Девелопмент" необходимо выделить 60 млн долларов (около 1,5 миллиарда гривен).
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Экономическая правда
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