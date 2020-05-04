В Еврокомиссии обеспокоены назначениями на госдолжности в Украине без конкурса

Представители Еврокомиссии выразили обеспокоенность в связи с тем, что в последнее время назначения на важнейшие госдолжности в Украине проходят без конкурса.

Об этом сообщает "Правительственный портал".

При этом в Еврокомиссии ожидают, что практика назначений на государственные должности без конкурса получит временный характер.

Отметим, что на период карантина в Украине действует временная процедура отбора на должности государственной службы путем заключения срочного контракта. Процедура предусматривает временные назначения в министерствах и ведомствах и только в исключительных случаях.

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Кабмин назначил нового главу Налоговой: что о нем известно

Напомним:

Кабмин на заседании 29 апреля без конкурса назначил новым главой Государственной налоговой службы Алексея Любченко.

24-го апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефьодова. Ранее в тот же день Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.

В правительстве заявляют, что среди причин увольнения руководителей таможни и налоговой - плохие показатели по поступлению в государственный бюджет, сейчас Кабмин отбирает "эффективные команды, которые реализуют работу в сложнейшее время".

26-го апреля правительство объявило конкурс на нового главу Государственной налоговой службы, с дедлайном подачи документов в один день.

В последствии стало известно, что 24-го апреля Кабинет министров разрешил назначить председателя и заместителя главы Государственной налоговой службы в результате заключения контракта - конкурс на эту должность состоится после карантина, пока нового главы выбрали по результатам собеседования.

На февраль этого года в Украине работали около шестисот транзитно-конвертационных центров, из-за деятельности которых Госбюджет ежемесячно недополучал около 4 млрд грн, говорится в документе, который имеется в распоряжении редакции ZN.UA, и подлинность которого подтвердил источник издания в ГНС.