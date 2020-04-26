Правительство объявило конкурс на нового главу налоговой службы: время на подачу документов — один день

Правительство объявило конкурс на нового главу Государственной налоговой службы, документы будут приниматься до понедельника 27 апреля включительно.

Вакансия опубликована на сайте.

Должностной оклад установлен на уровне 29 400 грн.

Конкурсный отбор должен состояться 28 апреля.

Напоминаем:

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что обязанности главы Таможни временно будет исполнять Игорь Муратов, а главы Налоговой - Михаил Титарчук.

24 апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова.

В конце 2018 года Кабинет министров Украины разделил Государственную фискальную службу на налоговую и таможенную службы и сообщил о намерении провести конкурс на руководителей новых ведомств.

Сергей Верланов возглавил налоговую службу в мае 2019 года. Нефедов стал руководителем Таможенной службы в июле.

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