Кабмин разрешил назначения главы налоговой без конкурса

Кабинет министров разрешил назначить главу и заместителя главы Государственной налоговой службы путем заключения контракта.

Об этом сообщается в распоряжении Кабмина.

"Согласиться с предложением Министра финансов Украины Марченко С. М. о необходимости назначения на вакантную должность Главы Государственной налоговой службы Украины путем заключения контракта о прохождении государственной службы", - говорится в документе.

Также в распоряжении говорится, что уполномоченным по проведению собеседований будет заместитель министра финансов Улютин.

13 апреля, принимая новую редакцию бюджета, депутаты одобрили особый режим назначения госслужащих. Он предполагает, что предложенные комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы или конкурсной комиссией кандидатуры на руководителей государственной службы рассматриваются в первую очередь. Другие объявлены конкурсы на должности государственной службы, результаты которых не обнародованы, отменяются. Если выбранная на конкурсе кандидатура не заняла вакантное место (ее назначение отклонили или по другим причинам. – ЭП), то госслужащие могут назначаться на контрактной основе на период карантина. Таким образом, правительство получило возможность не проводить конкурсов на госслужбу во время карантина, а назначать временных служащих по контракту. В этом случае лицо назначается на должность лишь на определенный срок, после завершения которого должно обязательно произойти классический конкурс.

Сейчас ближе всех к назначению на должность главы таможни - экс-депутат Социалистической партии и топ-чиновник времен Януковича - Сергей Цушко (который попадает под закон об очищении власти); на должность главы налоговой - "коренной фискал" с опытом работы в налоговой сфере Алексей Любченко.

Именно они подали декларации на должности заместителей министра финансов.

Собеседник ЭП в комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сообщил, что Цушко "может занять пост руководителя таможни, но решение на данный момент еще не принято".

Недавно Цушко назвал информацию о своем назначении "провокацией".

По информации СМИ, кандидатуру Любченко лоббировал глава Минфина Марченко и водил его в Офис президента "на согласование".

Напоминаем:

Правительство объявило конкурс на нового главу Государственной налоговой службы, документы будут приниматься до понедельника 27 апреля включительно.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что обязанности главы Таможни временно будет исполнять Игорь Муратов, а главы Налоговой - Михаил Титарчук.

24 апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова.

В конце 2018 года Кабинет министров Украины разделил Государственную фискальную службу на налоговую и таможенную службы и сообщил о намерении провести конкурс на руководителей новых ведомств.

Сергей Верланов возглавил налоговую службу в мае 2019 года. Нефедов стал руководителем Таможенной службы в июле.

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Экономическая правда