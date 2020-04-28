В Украине работало 600 конвертцентров, приносящих миллиардные убытки, налоговая об этом знала — СМИ

На февраль этого года в Украине работали около шестисот транзитно-конвертационных центров, из-за деятельности которых Госбюджет ежемесячно недополучал около 4 млрд грн.

Об этом говорится в документе, который имеется в распоряжении редакции ZN.UA, и подлинность которого подтвердил источник издания в ГНС.

По данным документа фирмы-схемщики с января 2019 сгенерировали около 75 млрд грн фиктивного налогового кредита, продав его компаниям реального сектора экономики, благодаря чему они смогли оплатить в Госбюджет меньшие суммы.

Например, во Львовской области действовало 40 таких фирм, сумма ущерба, нанесенного ими государству, за этот период составила 453 млн грн, в Киевской области 111 предприятий нанесли стране около 1 млрд грн убытков, в самом Киеве из 127 фирм "схемщики" госбюджет недополучил около 400 млн грн и т.д. И это только за февраль 2020-го.

В издании отмечают, что без участия топ-чиновников эти предприятия работать не смогли.

Начальники областных налоговых и Офиса крупных плательщиков также вероятно были задействованы, ведь имеют неограниченный доступ к данным службы, системы электронного администрирования НДС и системы мониторинга критериев оценки рисков (СМКОР), которая, по идее, не должна пропускать "схемщики".

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Напомним:

24-го апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефьодова. Ранее в тот же день Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.

В правительстве заявляют, что среди причин увольнения руководителей таможни и налоговой - плохие показатели по поступлению в государственный бюджет, сейчас Кабмин отбирает "эффективные команды, которые реализуют работу в сложнейшее время".