Кабмин назначил нового главу Налоговой

Алексей Любченко

Кабмин на заседании 29 апреля назначил новым главой Государственной налоговой службы Алексея Любченко.

В налоговой сфере Любченко - лицо не новое. В прошлом он работал директором департамента налогообложения юридических лиц Государственной налоговой службы, а в 2009-2011 годах - заместителем главы ГНА.

По информации СМИ, кандидатуру Любченко лоббировал Марченко и водил его в Офис президента "на согласование".

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Напомним:

24-го апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефьодова. Ранее в тот же день Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.

В правительстве заявляют, что среди причин увольнения руководителей таможни и налоговой - плохие показатели по поступлению в государственный бюджет, сейчас Кабмин отбирает "эффективные команды, которые реализуют работу в сложнейшее время".

26-го апреля правительство объявило конкурс на нового главу Государственной налоговой службы, с дедлайном подачи документов в один день.

В последствии стало известно, что 24-го апреля Кабинет министров разрешил назначить председателя и заместителя главы Государственной налоговой службы в результате заключения контракта - конкурс на эту должность состоится после карантина, пока нового главы выбрали по результатам собеседования.