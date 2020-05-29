Новости 29 мая: "Центрэнерго", МВФ, программа выхода из кризиса
О "Центрэнерго". Фонд госимущества вернул "Центрэнерго" под контроль государства - наблюдательный совет "Центрэнерго" назначил и.о. гендиректора компании Александра Корчинского.
О МВФ. Украина рассчитывает, что МВФ на заседании Совета 5 июня одобрит новую кредитную программу на 5 млрд долларов, а на следующий день будет выплачен первый транш в размере 1,9 млрд долларов.
О программе выхода из кризиса. Кабинет министров опубликовал основные положения программы стимулирования экономики для преодоления последствий, вызванных ограничительными мерами по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни.
Среди запланированных инициатив для обеспечения финансовой стабильности энергетики в условиях кризиса - пересмотр тарифов на электроэнергию для населения и пересмотр "зеленого тарифа".
О деньгах от ЕС. Еврокомиссия от имени ЕС одобрила выделение Украине займа на 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи.
О недостроях "Аркады". Мэр Киева Виталий Кличко обратился в правоохранительные органы с требованием немедленно вмешаться в ситуацию с инвесторами застройщика "Аркада-строительство", который не достраивает жилье за которое получил средства.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в ситуации с недостроями "Аркады" власть не допустит очередной строительной аферы с сотнями пострадавших.
О врожае зерновых. Украинская зерновая ассоциация улучшила прогноз урожая и экспорта зерна в новом сезоне - Украина может повторить прошлогодний рекордный урожай зерна.
О зарплате. В апреле средняя зарплата составила 10430 гривен, это на 8,1% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с прошлым годом средняя зарплата выросла на 1,6%.
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