ЕС выделил Украине 500 млн евро в рамках четвертого макрофина

Еврокомиссия от имени ЕС одобрила выделение Украине займа на 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.

В Еврокомиссии объяснили, что выплата второго и последнего транша стала возможной после того, как Украина осуществила двенадцать политических действий, согласованных с ЕС. Они включали важные мероприятия в области борьбы с коррупцией и отмыванием денег, управления государственными финансами, в банковском секторе, энергетике, сферах здравоохранения и социальной политики. Украина также завершает работу над новым соглашением с Международным валютным фондом (МВФ) и осуществила соответствующие предыдущие действия.

Вместе с этим выплатой ЕС предоставил Украине 3,8 миллиарда евро в виде займов с 2014 года. Это самая большая сумма макрофинансовой помощи, которую ЕС выделил какой-либо одной стране-партнеру.

"Украина остается на высоком месте в европейской повестке дня. Мы продолжаем оказывать политическую, финансовую и техническую поддержку, особенно в это кризисное время, чтобы поддержать программу реформ Украины для построения более устойчивой экономики. В рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Украина завершила необходимые реформы, и мы готовим выделение средств в размере 500 млн евро", - сказал Валдис Домбровскис, вице-президент Еврокомиссии по экономике, работающей для людей, который также отвечает за макрофин для Украины.