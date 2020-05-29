Кличко обратился к правохранителям из-за недостроев "Аркады"

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в правоохранительные органы с требованием немедленно вмешаться в ситуацию с инвесторами застройщика "Аркада-строительство", который не достраивает жилье за которое получил средства.

Об этом мэр сообщил во время пресс-брифинга.

"Сегодня инвесторы застройщика "Аркада-строительство"пикетируют банк "Аркада", Офис президента, Кабмин, сейчас пришли под КГГА. Люди требуют, чтобы застройщик выполнил свои обязательства", - сказал глава столицы.

По его словам, в мае состоялось уже три встречи с участием представителей КГГА, инвесторов, застройщиков и банка "Аркада", но застройщик не выполнил обещанного.

"... Застройщик не выполнил взятых обязательств перед обществом. Не скорректировал бюджет застройки ЖК "Патриотика на озерах", не представил его на обсуждение градостроительного совет, а это - было основным условием для продолжения строительства.

Также подчеркну, что этому застройщику для выполнения обязательств перед другими ЖК Эврика и Патиротика ничего не мешает.

Я обращаюсь к правоохранителей немедленно вмешаться в ситуацию и дать правовую оценку действиям недобросовестного застройщика", - заявляет Кличко.

Напомним:

Накануне, под Национальный банк пришли протестовать люди, которые оплатили жилье через банк "Аркада" – и остались без квартир; они планируют дойти до Офиса президента.

Люди жалуются, что 40 домов не достроены, и 12,5 тысяч инвесторов полтора года не могут получить свои квартиры – хотя "строительства были полностью законны".

Экономическая правда