Все разделы
Укр / Рус

Кличко обратился к правохранителям из-за недостроев "Аркады"

Пятница, 29 мая 2020, 13:01
 

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в правоохранительные органы с требованием немедленно вмешаться в ситуацию с инвесторами застройщика "Аркада-строительство", который не достраивает жилье за которое получил средства.

Об этом мэр сообщил во время пресс-брифинга.

"Сегодня инвесторы застройщика "Аркада-строительство"пикетируют банк "Аркада", Офис президента, Кабмин, сейчас пришли под КГГА. Люди требуют, чтобы застройщик выполнил свои обязательства", - сказал глава столицы.

По его словам, в мае состоялось уже три встречи с участием представителей КГГА, инвесторов, застройщиков и банка "Аркада", но застройщик не выполнил обещанного.

"... Застройщик не выполнил взятых обязательств перед обществом. Не скорректировал бюджет застройки ЖК "Патриотика на озерах", не представил его на обсуждение градостроительного совет, а это - было основным условием для продолжения строительства.

Также подчеркну, что этому застройщику для выполнения обязательств перед другими ЖК Эврика и Патиротика ничего не мешает.

Я обращаюсь к правоохранителей немедленно вмешаться в ситуацию и дать правовую оценку действиям недобросовестного застройщика", - заявляет Кличко.

Напомним:

Накануне, под Национальный банк пришли протестовать люди, которые оплатили жилье через банк "Аркада" – и остались без квартир; они планируют дойти до Офиса президента.

Люди жалуются, что 40 домов не достроены, и 12,5 тысяч инвесторов полтора года не могут получить свои квартиры – хотя "строительства были полностью законны".

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Кличко строительство Аркада

powered by lun.ua
Материалы по теме
В Киеве создадут сеть временных дорожек для велосипедов и электросамокатов 27 мая 2020, 20:05
Кличко рассказал, когда возобновят работу городской электрички 26 мая 2020, 12:22
Кличко об объектах "Укрбуда": Есть 3 проблемных вопроса, которые не входят в мою компетенцию 22 мая 2020, 13:28
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!