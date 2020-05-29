Аваков о недостроях "Аркады": Не допустим очередной строительной аферы с сотнями пострадавших

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в ситуации с недостроями "Аркады" власть не допустит очередной строительной аферы с сотнями пострадавших.

Об этом он написал в Twitter после встречи с инвесторами застройщика "Аркада-строительство", которые вышли на простест.

"Мы не допустим очередной строительной аферы с сотнями пострадавших. По поручению президента Владимира Зеленского, вместе с мэром Киева Виталием Кличко и начальником Полиции Киева решаем проблемы инвесторов", - заявил Аваков.

Напомним:

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в правоохранительные органы с требованием немедленно вмешаться в ситуацию с инвесторами застройщика "Аркада-строительство", который не достраивает жилье за которое получил средства.

Экономическая правда