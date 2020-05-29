Шмыгаль рассказал, когда МВФ может одобрить новую программу на 5 миллиардов долларов
Украина рассчитывает, что МВФ на заседании Совета 5 июня одобрит новую кредитную программу на 5 млрд долларов, а на следующий день будет выплачен первый траш в размере 1,9 млрд долларов.
Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль в интервью Reuters.
"Украине нужны займы, чтобы пережить экономический шок, вызванный пандемией коронавируса. ВВП может упасть на 12% во втором квартале этого года, согласно предварительной оценке", - подчеркнул Шмыгаль.
Глава правительства добавил, что Кабмин позволит экспортерам пшеницы свободно экспортировать в течение следующих двух месяцев.
Напомним:
Украина и Международный валютный фонд на уровне персонала согласовали (staff level agreement) новую программу Stand-by в размере $5 миллиардов, которая рассчитана на 18 месяцев.
7 мая Украина и Международный валютный фонд переориентировались с ранее предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand by.
В Министерстве финансов отмечают, что основная разница в новых условиях сотрудничества с МВФ заключается в сроках реализации программы: Stand-by (которая предлагается сейчас) - 1,5 года, EFF (предварительные условия) - 3 года. Объем кредитования не изменится.
В Офисе президента говорили, что общий объем программы все еще обсуждается. Украина ожидает получить первый транш от Международного валютного фонда по новой программе в течение 1-2 недель.
Экономическая правда
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