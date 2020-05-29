Украина может повторить прошлогодний рекордный урожай зерна – Ассоциация

Украинская зерновая ассоциация улучшила прогноз урожая и экспорта зерна в новом сезоне - Украина может повторить прошлогодний рекордный урожай зерна.

Об этом сообщает пресс-служба УЗА.

В Ассоциации прогнозируют, что валовой сбор зерновых и масличных культур достигнет 98 млн т, а экспорт - 58,5 млн т.

"Украинская зерновая ассоциация в майском отчете улучшила по сравнению с апрельским отчетом прогноз урожая 2020/2021 маркетингового года из 94 млн т до 98 млн т.

При этом, прогнозируется больший экспорт зерновых и масличных - прогноз увеличился с 57,2 млн т до 58,5 млн т", - говорится в сообщении.

"УЗА прогнозирует увеличение валового урожая зерновых благодаря возможным рекордным показателям урожая кукурузы в новом сезоне. Кроме того, майские дожди существенно улучшили состояние пшеницы", - пояснили в Ассоциации.

Отмечается, что прогноз урожая пшеницы в будущем маркетинговом году улучшился и достигнет 26,8 млн т, а экспорт может составить около 18 млн т.

"Это будет второй по показателю урожай пшеницы после прошлогоднего рекорда", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2019 году Украина вырастила рекордный урожай пшеницы - 28,2 млн т, а экспорт в 2019/2020 МГ составит около 20,5 млн т.

Экономическая правда