За апрель средняя зарплата снизилась на 8,1% - Госстат

В апреле средняя зарплата составила 10430 гривен, это на 8,1% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с прошлым годом средняя зарплата выросла на 1,6%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Больше всего зарплаты штатных работников снизились в Киеве (на 15,1% до 15278 грн), Ровенской (на 12,9% до 8884 грн) и Волынской областях (11,5% до 7758 грн).

Самую большую зарплату в апреле имели рабочие финансовой и страховой деятельности (на 2,1% больше чем в прошлом, в среднем 20,2 тыс грн); cферы телекоммуникации и информации (на 10,7% меньше, чем в прошлом, в ср. 18,3 тыс грн); сектора госуправления и обороны (на 13% больше, в ср. 15 000)

Наименьшие зарплаты были у работников ресторанов и гостиниц - 3,5 тыс. грн (на 46,4% меньше, чем год назад), здравоохранения и предоставления социальной помощи - 7 тыс. грн (+ 4,3%), операций с недвижимым имуществом - 7121 грн (-13,1%).

Экономическая правда