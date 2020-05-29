Кабмин планирует повышение тарифов на электроэнергию для населения – программа выхода из кризиса

Среди запланированных инициатив для обеспечения финансовой стабильности энергетики в условиях кризиса - пересмотр тарифов на электроэнергию для населения и пересмотр "зеленого тарифа".

Об этом говорится в правительственной программе стимулирования экономики.

"В условиях карантина сектор энергетики несет потери, связанные с уменьшением потребления промышленности и населением. Ручное регулирование рынка привело к падению цен на рынке электроэнергии и дефицита средств для покрытия операционных расходов производителей электроэнергии", - говорится в плане правительства.

Среди запланированных инициатив:

- Урегулирование задолженности между участниками рынка электроэнергии

- Урегулирование задолженности Гарантированного покупателя

- Пересмотр тарифов для возобновляемых источников энергии и введение предельного срока реализации проектов pre-PPA

- Пересмотр тарифов на электроэнергию, отпускаемой населению

Правительственная программа выхода из кризиса, ст.42

Напомним:

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров не планирует в этом году повышать тариф на электрическую энергию для населения.

"Мы не намерены в этом году менять стоимость электроэнергии для населения. Это важный индикатор, он согласован с президентом, и этот вопрос, я считаю, даже не нужно обсуждать", - сказал премьер-министр.

Экономическая правда