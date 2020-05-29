Кабмин планирует повышение тарифов на электроэнергию для населения – программа выхода из кризиса
Среди запланированных инициатив для обеспечения финансовой стабильности энергетики в условиях кризиса - пересмотр тарифов на электроэнергию для населения и пересмотр "зеленого тарифа".
Об этом говорится в правительственной программе стимулирования экономики.
"В условиях карантина сектор энергетики несет потери, связанные с уменьшением потребления промышленности и населением. Ручное регулирование рынка привело к падению цен на рынке электроэнергии и дефицита средств для покрытия операционных расходов производителей электроэнергии", - говорится в плане правительства.
Среди запланированных инициатив:
- Урегулирование задолженности между участниками рынка электроэнергии
- Урегулирование задолженности Гарантированного покупателя
- Пересмотр тарифов для возобновляемых источников энергии и введение предельного срока реализации проектов pre-PPA
- Пересмотр тарифов на электроэнергию, отпускаемой населению
Напомним:
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров не планирует в этом году повышать тариф на электрическую энергию для населения.
"Мы не намерены в этом году менять стоимость электроэнергии для населения. Это важный индикатор, он согласован с президентом, и этот вопрос, я считаю, даже не нужно обсуждать", - сказал премьер-министр.
Экономическая правда
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