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Кабмин планирует повышение тарифов на электроэнергию для населения – программа выхода из кризиса

Пятница, 29 мая 2020, 12:20
 

Среди запланированных инициатив для обеспечения финансовой стабильности энергетики в условиях кризиса - пересмотр тарифов на электроэнергию для населения и пересмотр "зеленого тарифа".

Об этом говорится в правительственной программе стимулирования экономики.

"В условиях карантина сектор энергетики несет потери, связанные с уменьшением потребления промышленности и населением. Ручное регулирование рынка привело к падению цен на рынке электроэнергии и дефицита средств для покрытия операционных расходов производителей электроэнергии", - говорится в плане правительства.

Среди запланированных инициатив:
- Урегулирование задолженности между участниками рынка электроэнергии
- Урегулирование задолженности Гарантированного покупателя
- Пересмотр тарифов для возобновляемых источников энергии и введение предельного срока реализации проектов pre-PPA
- Пересмотр тарифов на электроэнергию, отпускаемой населению

 
Правительственная программа выхода из кризиса, ст.42

Напомним:

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров не планирует в этом году повышать тариф на электрическую энергию для населения.

"Мы не намерены в этом году менять стоимость электроэнергии для населения. Это важный индикатор, он согласован с президентом, и этот вопрос, я считаю, даже не нужно обсуждать", - сказал премьер-министр.

Экономическая правда

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тариф электроэнергия

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