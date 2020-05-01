Сын нового главы Налоговой владеет имуществом на 300 тысяч долларов – СМИ

Алексей Любченко

25-летний сын нового главы Налоговой Алексея Любченко Андрей имеет квартиру в новостройке в центре Киева и автомобиль Porsche Macan 2019 выпуска. В целом это имущество может стоить около 300 тысяч долларов, но происхождение имущества сын Любченко объяснить не может.

Об этом говорится в сюжете "Слідство.Інфо".

По данным журналистов, с 2013 года Андрею Любченко принадлежит квартира на более чем 100 кв.м. и паркоместо в одной из новостроек в центре Киева.

"На момент приобретения Любченко-младшему было 18 лет. По нашим подсчетам, эта недвижимость сейчас может стоить минимум 215 ттысяч долларов", - подчеркивают расследователи.

В комментарии изданию Андрей Любченко заявил, что не помнит, откуда у него деньги на покупку квартиры и паркоместа.

"Я не помню, кто там, что и когда покупал. И сейчас не могу дать информацию по этому поводу", - сказал он.

В то же время на вопрос, помогали ли ему родители, тот ответил: "Наверное".

Кроме этого, около 2 месяцев назад Андрей Любченко купил авто Porsche Macan 2019 выпуска. На официальном сайте Porsche цена на такой автомобиль стартует от 72 тысяч долларов.

По словам Любченко-младшего, он заработал на этот автомобиль, занимаясь маркетингом.

"Ну, я вообще-то работаю, у меня ФЛП (физическое лицо-предприниматель - ред.) третьей группы, я занимаюсь маркетингом в социальных сетях: Facebook, Instagram-реклама, Google и так далее. Поэтому, в принципе, ничего очень странного нет и, по-моему, это авто не слишком дорого стоило", - подчеркнул Андрей Любченко.

"Судя по странице Любченко-младшего в социальной сети Instagram, несколько лет до этого он ездил на автомобиле Mercedes-Benz 2013 года. Как мы выяснили, это авто принадлежит частной фирме, зарегистрированной на Черкасщине, откуда родом главный налоговик страны.

Очевидно, именно на этом автомобиле Андрея Любченко в 2018 году задержали патрульные за вождение в нетрезвом состоянии. Сам правонарушитель в суде признал свою вину. Но наказание не получил. Как выяснилось, на момент рассмотрения дела истекли сроки привлечения к ответственности. По словам сына налоговика, это было служебное авто и он использовал его для работы", - отмечают журналисты.

Расследователи "Слідство.Інфо" пытались связаться с самим руководителем Налоговой о происхождении состояния его семьи, но Алексей Любченко не ответил на звонки и сообщения.

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Кабмин назначил нового главу Налоговой: что о нем известно

Напомним:

Кабмин на заседании 29 апреля назначил новым главой Государственной налоговой службы Алексея Любченко.

24-го апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефьодова. Ранее в тот же день Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.

В правительстве заявляют, что среди причин увольнения руководителей таможни и налоговой - плохие показатели по поступлению в государственный бюджет, сейчас Кабмин отбирает "эффективные команды, которые реализуют работу в сложнейшее время".

26-го апреля правительство объявило конкурс на нового главу Государственной налоговой службы, с дедлайном подачи документов в один день.

В последствии стало известно, что 24-го апреля Кабинет министров разрешил назначить председателя и заместителя главы Государственной налоговой службы в результате заключения контракта - конкурс на эту должность состоится после карантина, пока нового главы выбрали по результатам собеседования.

На февраль этого года в Украине работали около шестисот транзитно-конвертационных центров, из-за деятельности которых Госбюджет ежемесячно недополучал около 4 млрд грн, говорится в документе, который имеется в распоряжении редакции ZN.UA, и подлинность которого подтвердил источник издания в ГНС.