Суд открыл дело об отмене отбора на должность главы налоговой

Окружной админсуд Киева открыл производство по делу об отмене решения Кабмина и ГНС относительно объявления отбора на должности главы Налоговой и его заместителя.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что суд принял к рассмотрению дела по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание на 26 мая 2020 года.

"Рассмотрев заявление об обеспечении иска, поступившей в суд вместе с иском, суд отказал в ее обеспечении.

Истец просил суд до вступления в законную силу решения по делу запретить ГНС Украины и Минфину совершать действия по отбору на должности главы ГНС Украины и его заместителя, а именно - проводить собеседования, вносить представление субъекту назначения и заключать контракт", - говорится в сообщении.

Вместе с тем суд 28 апреля зарегистрировал еще два таких же иска, которые также поступили вместе с заявлениями.

"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административным делам и наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска", - объяснили в суде.

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Напомним:

В Окружной админсуд Киева поступил иск к Кабинету министров и Государственной налоговой службы в котором истец просит отменить объявления отбора на главу и заместителя ДПС, а также на время проведения запретить заключение контракта с новым главой.

24-го апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефьодова. Ранее в тот же день Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.

В правительстве заявляют, что среди причин увольнения руководителей таможни и налоговой - плохие показатели по поступлению в государственный бюджет, сейчас Кабмин отбирает "эффективные команды, которые реализуют работу в сложнейшее время".

26-го апреля правительство объявило конкурс на нового главу Государственной налоговой службы, с дедлайном подачи документов в один день.

В последствии стало известно, что 24-го апреля Кабинет министров разрешил назначить председателя и заместителя главы Государственной налоговой службы в результате заключения контракта - конкурс на эту должность состоится после карантина, пока нового главы выберут по результатам собеседования.

Подать документы для участия в конкурсе на должность руководителя Государственной налоговой службы за пару дней успели 43 претендента, среди которых и нардеп предыдущих созывов Николай Катеринчук.