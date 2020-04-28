За кресло главного налоговика страны поборются 6 претендентов

Николай Катеринчук

Подать документы для участия в конкурсе на должность руководителя Государственной налоговой службы за 1 день успели 6 претендентов, среди которых и нардеп предыдущих созывов Николай Катеринчук.

Источник: координатор проекта PROSUD активистка "Автомайдана" Екатерина Бутко в колонке "Украинской правды"

Прямая речь Бутко: "За 1 день подачи документов свое желание стать главой важного государственного органа выявили 6 человек. Среди них: бывшие фискалы Януковича и Клименко, многолетние политики с огромными доходами и несколько вообще неизвестных общественности лиц".

Детали: Бутко отмечает, что 28 апреля уже планируются собеседования с кандидатами, без конкурсных комиссий или тестовых процедур.

Координатор PROSUD сообщила, что за 1 день на должность главного налоговика успели податься: Василий Поезд, Герман Андес, Николай Катеринчук, Елизавета Рошуорова, Дмитрий Иванов, Дмитрий Алексеенко.

Василий Поезд – работник Государственной фискальной службы. Он также претендует на должность заместителя председателя ГНС.

Бутко пишет, что Поезд стал известным в 2012 году, когда он, как начальник отдела налоговой службы, руководил обыском налоговиками магазина Rozetka. Интернет-магазин тогда обвиняли в неуплате налогов, но подобные обыски были стандартной схемой давления на бизнес со стороны власти Януковича.

В 2017 году Поезд победил в конкурсе для которого сам формировал ситуативные задачи. По данному факту СБУ и прокуратура Киева проводили обыски, но следствие зашло в тупик, а Поезд успешно продолжил работу.

Последняя должность Поезда – директор департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия ГФС. 20 февраля этого года он подал декларацию перед увольнением.

Герман Андес – еще один претендент на пост главы ГНС, который давно работает в фискальной службе. Он также одновременно претендует и на должность заместителя председателя ГНС.

Андес в 2012 году, во времена Януковича, занимал должность начальника регионального управления Департамента контроля за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий ГНС Украины в Киеве.

Он задекларировал земельные участки в Киеве общей площадью более 15 га, столичную недвижимость, дорогие часы и огромный кредит в более 73 млн грн под залог упомянутых участков. Большинство из этого можно найти в декларациях до 2018 года. В 2019 году в фискала нет ни кредита, ни участков.

Николай Катеринчук – экс-нардеп также претендует на должность главы налоговой. Катеринчук народный депутат трех созывов: 2002, 2007 и в 2012 гг.

Бывший нардеп владеет элитной недвижимостью. В частности, квартирой в Киеве стоимостью более 27 млн ​​грн. В декларации состояния больше.