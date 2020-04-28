Назначение и отбор нового главы налоговой будут оспаривать в суде
В Окружной админсуд Киева поступил иск к Кабинету министров и Государственной налоговой службы в котором истец просит отменить объявления отбора на главу и заместителя ДПС, а также на время проведения запретить заключение контракта с новым главой.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Среди других требований иска - отменить условия отбора, опубликованные 25 апреля 2020 на едином портале вакансий Национального агентства по вопросам государственной службы.
По мнению истца, отбор на должности главы ГНС Украины и его заместителя объявлено с нарушением требований действующего законодательства, а условия и форма отбора не соответствуют формальным критериям и нарушают его права и права других потенциальных участников.
Вместе с иском было подано заявление о его обеспечении, в котором истец просит суд до вступления в законную силу решения по делу запретить ГНС и Минфину совершать действия по отбору на указанные вакантные должности, а именно - проводить собеседования, вносить представление субъекту назначения и заключать контракт.
Сейчас судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытии производства по административному делу.
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Напомним:
24-го апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефьодова. Ранее в тот же день Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.
В правительстве заявляют, что среди причин увольнения руководителей таможни и налоговой - плохие показатели по поступлению в государственный бюджет, сейчас Кабмин отбирает "эффективные команды, которые реализуют работу в сложнейшее время".
26-го апреля правительство объявило конкурс на нового главу Государственной налоговой службы, с дедлайном подачи документов в один день.
В последствии стало известно, что 24-го апреля Кабинет министров разрешил назначить председателя и заместителя главы Государственной налоговой службы в результате заключения контракта - конкурс на эту должность состоится после карантина, пока нового главы выберут по результатам собеседования.
Возможные кандидаты:
- на должность главы таможни - экс-депутат Социалистической партии и топ-чиновник времен Януковича - Василий Цушко (который попадает под закон об очищении власти);
- на должность главы налоговой - "коренной фискал" с опытом работы в налоговой сфере Алексей Любченко.
Именно они подали декларации на должности заместителей министра финансов.
Собеседник ЭП в комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сообщил, что Цушко "может занять пост руководителя таможни, но решение на данный момент еще не принято".
Недавно Цушко назвал информацию о своем назначении "провокацией".
По информации СМИ, кандидатуру Любченко лоббировал глава Минфина Марченко и водил его в Офис президента "на согласование".
Экономическая правда
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