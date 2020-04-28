Назначение и отбор нового главы налоговой будут оспаривать в суде

В Окружной админсуд Киева поступил иск к Кабинету министров и Государственной налоговой службы в котором истец просит отменить объявления отбора на главу и заместителя ДПС, а также на время проведения запретить заключение контракта с новым главой.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Среди других требований иска - отменить условия отбора, опубликованные 25 апреля 2020 на едином портале вакансий Национального агентства по вопросам государственной службы.

По мнению истца, отбор на должности главы ГНС Украины и его заместителя объявлено с нарушением требований действующего законодательства, а условия и форма отбора не соответствуют формальным критериям и нарушают его права и права других потенциальных участников.

Вместе с иском было подано заявление о его обеспечении, в котором истец просит суд до вступления в законную силу решения по делу запретить ГНС и Минфину совершать действия по отбору на указанные вакантные должности, а именно - проводить собеседования, вносить представление субъекту назначения и заключать контракт.

Сейчас судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытии производства по административному делу.

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Успеть за 30 секунд: как и почему уволили Нефедова и Верланов и при чем здесь Цушко

Напомним:

24-го апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефьодова. Ранее в тот же день Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.

В правительстве заявляют, что среди причин увольнения руководителей таможни и налоговой - плохие показатели по поступлению в государственный бюджет, сейчас Кабмин отбирает "эффективные команды, которые реализуют работу в сложнейшее время".

26-го апреля правительство объявило конкурс на нового главу Государственной налоговой службы, с дедлайном подачи документов в один день.

В последствии стало известно, что 24-го апреля Кабинет министров разрешил назначить председателя и заместителя главы Государственной налоговой службы в результате заключения контракта - конкурс на эту должность состоится после карантина, пока нового главы выберут по результатам собеседования.

Возможные кандидаты:

- на должность главы таможни - экс-депутат Социалистической партии и топ-чиновник времен Януковича - Василий Цушко (который попадает под закон об очищении власти);

- на должность главы налоговой - "коренной фискал" с опытом работы в налоговой сфере Алексей Любченко.

Именно они подали декларации на должности заместителей министра финансов.

Собеседник ЭП в комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сообщил, что Цушко "может занять пост руководителя таможни, но решение на данный момент еще не принято".

Недавно Цушко назвал информацию о своем назначении "провокацией".

По информации СМИ, кандидатуру Любченко лоббировал глава Минфина Марченко и водил его в Офис президента "на согласование".

Экономическая правда