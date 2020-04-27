Новости 27 апреля: деньги от МВФ, "антиколомойский" законопроект, ипотека

О деньгах от МВФ. Украина ожидает в 2020 году два транша от Международного валютного фонда по 1,75 миллиарда долларов и обсуждает дальнейшее увеличение суммы траншей, однако по программам по борьбе с коронавирусом переговоров не ведет.

Об "антиколомойском" законопроекте. Финансовый комитет Верховной Рады рассмотрел все 16 335 поправок к "антиколомойскому" законопроекту о банках, и порекомендовал депутатам поддержать законопроект во втором чтении. На рассмотрение поправок потребовалось 4 дня, нормы касающиеся дела Приватбанка не изменились.

Об ипотеке. Президент Владимир Зеленский, заявил, что на этой неделе правительство и НБУ представят программу ипотек для населения со ставкой около 10%, а также программы кредитов для малого бизнеса.

О суде по делу Суркисов и Приватбанка. Верховный суд отложил рассмотрение дела по законости конвертации активов Суркисов во время национализации Приватбанка из-за давления на судей.

Об увольнении Нефьодова и Верланова. В правительстве заявляют, что среди причин увольнения руководителей таможни и налоговой - плохие показатели по поступлению в государственный бюджет, сейчас Кабмин отбирает "эффективные команды, которые реализуют работу в сложнейшее время".

О "Нафтогазе". Кабмин продлил возложение на "Нафтогаз" спецобязательств по продаже газа для нужд населения и религиозных организаций до 1 июля 2020 года, для производителей тепловой энергии - до 1 мая 2021 года.

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