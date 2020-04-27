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Зеленский анонсировал ипотеки для населения под 10%

Понедельник, 27 апреля 2020, 18:43
 

Президент Владимир Зеленский, заявил, что на этой неделе правительство и НБУ представят программу ипотек для населения со ставкой около 10%, а также программы кредитов для малого бизнеса.

Об этом он сообщил в своем видеообращении.

"На этой неделе правительство и НБУ должны представить две важные программы. Первая - это ипотека для населения по ставке около 10%.

Вторая - это кредиты малому бизнесу по низкой ставке для выплаты заработных плат своим работникам ", - заявил президент.

Также Зеленский поприветствовал решение Нацбанка о снижении учетной ставки, и ожидает уменьшения ставок по депозитам от банков.

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Напомним:

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 10% до 8% годовых с 24 апреля 2020-го года.

За март сумма вкладов физических лиц в банках-участника Фонда гарантирования вкладов увеличилась на 25 миллиардов гривень (до 520,34 млрд грн).

Экономическая правда

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ипотека

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